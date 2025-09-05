La insólita declaración de la hija del exfuncionario nazi que robó un cuadro durante la Segunda Guerra

El miércoles, el cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue recuperado por la Policía. Se trata de la obra "Retrato de una dama", la cual había sido sustraída a un coleccionista judío en Países Bajos.

En las últimas horas, Patricia Kadgien, la hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, declaró y dio a conocer los motivos por los cuales escondió la obra antes de los allanamientos.

Cabe destacar que tanto ella como su esposo fueron imputados por el contrabando de la pintura perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi. Por el momento, el matrimonio seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.

De acuerdo al portal 0223, Patricia sostuvo que, entre 1989 y 1990, mudó el cuadro desde General Alvarado hasta Mar del Plata. Dicha obra fue conocida en su familia como “El Monje”.

Sin embargo, reveló que el mes pasado empezó a recibir llamados de una persona que preguntaba por la obra. “En agosto empecé a recibir llamados de una persona que se presentaba como periodista, que refería haber accedido a mi casa por medio de terceros y aparentemente, en el marco de una visita concertada con la inmobiliaria, había tomado contacto visual con el cuadro que adjudicaba a un coleccionista holandés y cuya restitución me exigía”, detalló Kadgien.

“Dejé de atender números desconocidos, di instrucciones a la inmobiliaria de retirar la casa de la venta y saqué todos los bienes de valor, porque ignoraba los alcances de estos llamados”, explicó. Y expresó: “Pensé que era una estafa virtual”.

Por último, Patricia aseguró que desconoce el origen del cuadro. “Jamás oculté dicho cuadro a terceros; aquel estuvo siempre visible en el living de mi casa e ignoraba por completo el presunto origen que se refería”, concluyó.

Video: la película sobre el juicio a los nazis en Netflix