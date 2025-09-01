Mar del Plata: nuevos operativos para hallar el cuadro robado por los nazis
Este lunes allanaron nuevamente la casa de una hija del ex financista nazi Friedrich Kadgien en busca del cuadro robado durante la Segunda Guerra Mundial.
En el marco de la investigación que se está llevando a cabo en Mar del Plata por la búsqueda del cuadro robado por el financista nazi Friedrich Kadgien durante la Segunda Guerra Mundial, este lunes la Policía Federal Argentina realizó nuevos allanamientos en la casa de una de las hijas, buscando el cuadro robado al coleccionista judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam.
Además, por las próximas 48 horas, el juez a cargo determinó el secreto de sumario mientras los efectivos realizaron distintos allanamientos en búsqueda de la pintura "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, que se cree fue robada por Kadgien.
El mismo fue encontrado a través de una publicación de una inmobiliaria que vendía la casa donde se encontraba la pintura, luego de una investigación iniciada por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Róterdam.
El pasado 26 de agosto la Policía había realizado un allanamiento en la casa de Patricia Kadgien, hija del ex financista nazi, pero en esa ocasión no fue hallado.
Cómo se conoció el caso del cuadro robado
Este diario de Países Bajos fue el que encontró este cuadro robado y que supo pertenecer al coleccionista de arte judío Jacques Goudstikker. A su vez, comentaron que ya se llevaron a cabo tres allanamientos más en la ciudad costera.
Kadgien llegó a Argentina escapando de su país después del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde falleció en 1978 en Buenos Aires, y los investigadores sospecharon sobre la posibilidad de que sus hijas aún guardaran ese cuadro.
De todas formas, un corresponsal del medio en el país intentó hablar con las hijas, pero nunca obtuvo una respuesta, por lo que al darse cuenta de que la casa de Patricia Kadgien estaba a la venta, ingresó a la página de la inmobiliaria para ver las fotos de su hogar, donde finalmente encontró este cuadro robado.