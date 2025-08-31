Obras de arte nazis en Mar del Plata: quién es el autor y cuánto vale el cuadro que tanto buscan

El expolio de obras de arte por parte del los nazis es uno de los capítulos más oscuros de la historia de la cultura del siglo XX. Se calcula que millones de piezas —desde pinturas maestras hasta bibliotecas enteras, esculturas, tapices y objetos litúrgicos— fueron confiscadas, o adquiridas extorsivamente a coleccionistas judíos.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, varios de esos bienes han sido objeto de reclamos y debieron ser restituidos a los herederos de los propietarios originales. En muchos casos se trató de obras valuadas en decenas y hasta centenas de millones de dólares.

Por caso, el “retrato de Adele Bloch-Bauer I” de Gustav Klimt (1907)- que fue incautada a la familia tras la anexión de Austria-, tras un largo litigio fue devuelta y los herederos lo vendieron en remate en más de 130 millones de dólares.

“El astrónomo” de Johannes Vermeer (1668), propiedad del banquero judío parisino, Édouard de Rothschild, fue requisado en Francia en 1940 y pasó a formar parte de la colección personal de Hitler. Fue recuperado tras la guerra por las fuerzas aliadas, devuelto a la familia Rothschild en 1945 y luego donado al Museo del Louvre. Dado que existen muy pocas obras del artista (35) su mercado es inexistente, pero si “El astrónomo” saliese a remate seguramente alcanzaría varios cientos de millones.

El “Retrato de una dama", de Giuseppe Ghislandi- cuya historia ha sido ampliamente reflejada en todos los medios, incluido MDZol- no vale millones, pero dada la notoriedad adquirida corresponde introducir a su autor.

“Retrato de un joven” Sotheby’s

Considerado uno de los mejores retratistas de su siglo el italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), había nacido en Bérgamo, procedente de una familia de artistas. Fue también conocido como Fra Galgario.

Estudió primero con Giacomo Cotta y, después, de Bartolomeo Bianchini, con quien permaneció cuatro años. En 1675, tras viajar a Venecia, se ordenó como fraile en el convento de San Francesco di Paola. Salvo una breve temporada en Bérgamo, permaneció en Venecia hasta 1701. Trabajó en el taller de Sebastiano Bombelli, un especialista en retratos. En 1702 ingresó en el convento de Galgario en su ciudad natal (en dónde adquiere su apodo). Es considerado uno de los mejores retratistas de la última etapa del movimiento barroco.

“Retrato de un artista” Christie’s “Retrato de un artista” Christie’s Gentileza.

El Prado y el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid; el Museo de Narbona, en el sur de Francia; la Academia Carrara de Bérgamo y la Pinacoteca de Brera en Milán tienen obras del artista.

“Autorretrato”, Academia Carrara, Bérgamo (2) “Autorretrato”, Academia Carrara, Bérgamo Gentileza.

En ventas públicas sus obras han superado a menudo los trescientos mil dólares, valor nada despreciable, dado que el género del retrato tiene un mercado limitado, salvo que se trate de personajes famosos, o existan herederos interesados en ellos.

“Retrato de Giovanni Secco y su sirviente” “Retrato de Giovanni Secco y su sirviente” Gentileza.

El episodio de nuestra ciudad balnearia, Mar del Plata, que seguramente tenga un capítulo final a corto plazo, vale para mostrar las obras de un artista poco conocido de indudable talento.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

