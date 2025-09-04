Cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial: fuerte revés para la hija del exfuncionario nazi y su esposo

El miércoles, el cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue recuperado por la Policía. Se trata de la obra "Retrato de una dama", la cual había sido sustraída a un coleccionista judío en Países Bajos.

En las últimas horas, el fiscal federal Carlos Martínez imputó a la hija del del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y a su esposo por el contrabando de la pintura perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi.

En la audiencia, Patricia Kadgien y su marido Juan Carlos Cortegoso fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional. Por un lado, el matrimonio seguirá cumpliendo prisión domiciliaria, mientras que la obra de arte quedó resguardada por la Fiscalía.

Los procedimientos fueron llevados a cabo en distintos domicilios vinculados a la familia Kadgien. Uno de ellos en el barrio Parque Luro, otro en La Florida y el último en un departamento del centro de Mar del Plata .

A pesar de que no había rastros del cuadro, los efectivos incautaron otras piezas que podrían haber sido robadas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Infobae, detallaron que los agentes de la PFA hallaron una carpeta con cinco estampas correspondientes a la muestra del pintor francés Henri Matisse y cinco cuadros con imágenes del período de la Segunda Guerra Mundial correspondientes a una colección de Frankfurt.

A su vez, secuestraron ocho recortes de diario, dibujos y grabados. Todas las piezas serán analizadas para determinar si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.