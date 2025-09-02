Obras nazis: qué otras piezas encontraron en el allanamiento en Mar del Plata
Los procedimientos buscaban dar con un cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hay dos detenidos.
El cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue hallado en una casa de Mar del Plata, sigue dando que hablar. En las últimas horas, Patricia Kadgien, la hija de Friedrich Kadgien, y su esposo fueron detenidos.
Por orden del juez de Garantías, Santiago Inchausti, la Policía Federal llevó a cabo diversos allanamientos en la ciudad para dar con la obra "Retrato de una dama", la cual había sido sustraída a un coleccionista judío en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los cuadros robado por los nazis
Qué otras piezas hallaron
Los procedimientos fueron llevados a cabo en distintos domicilios vinculados a la familia Kadgien. Uno de ellos en el barrio Parque Luro, otro en La Florida y el último en un departamento del centro de Mar del Plata.
A pesar de que no había rastros del cuadro, los efectivos incautaron otras piezas que podrían haber sido robadas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Infobae, detallaron que los agentes de la PFA hallaron una carpeta con cinco estampas correspondientes a la muestra del pintor francés Henri Matisse y cinco cuadros con imágenes del período de la Segunda Guerra Mundial correspondientes a una colección de Frankfurt.
A su vez, secuestraron ocho recortes de diario, dibujos y grabados. Todas las piezas serán analizadas para determinar si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.