Apareció el cuadro robado por los nazis: qué dijo la hija de Kadgien antes de ser detenida

Luego de la confirmación sobre el paradero del cuadro robado por los nazis y tras la denuncia internacional, la hija de Kadgien quedó detenida.

Tras la detención de Patricia Kadgien, según declaró el abogado de la familia Kadgien, Carlos Murias, aseguró que pondrían el cuadro a disposición de la justicia.

Las autoridades argentinas avanzaron rápidamente ante la denuncia internacional de la Interpol a partir de la investigación periodística del diario neerlandés Algemeen Dagblad y tras el trabajo inmersivo del periodista Peter Schouten, quien dio con el paradero de la obra de arte del pintor italiano, Giuseppe Ghislandi, "Retrato de una dama".

Qué dijo Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien antes de ser detenida En la últimas horas, la Policía Federal Argentina realizó un nuevo allanamiento en la vivienda de Barrio Parque Luro, de la ciudad de Mar del Plata, sin embargo la obra de arte expoliada por Friedrich Kadgien al coleccionista judío neerlandés, Jacques Goudstikker, no fue encontrada. Pero, según declaró el abogado de la familia Kadgien, Carlos Murias, aseguró que pondrían el cuadro a disposición de la Justicia.

allanamientos en mar del plata Nuevo allanamiento en la ciudad de Mar del Plata. Peter Schouten

Patricia Kadgien, junto a su esposo quedaron detenidos por 72 horas, tras el pedido del juez por los allanamientos realizados. Sin embargo, antes de ser detenida y previo a darse a conocer la investigación periodística, la apoderada del cuadro habló con el periodista neerlandés, Peter Schouten sobre lo que él halló en su vivienda y lo comentó en diálogo con MDZ.

Según expresó Peter Schouten en diálogo con MDZ, él mismo insistió nuevamente ante Patricia Kadgien para obtener su versión de los hechos y ella le respondió mediante la red social de Instagram.