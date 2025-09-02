La Policía Federal detuvo a dos personas en Mar del Plata por el cuadro que robaron los nazis

Tras una denuncia internacional, la Policía Federal va por el cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La hija de un funcionario alemán y su esposo quedaron detenidos, luego de que la obra apareciera en fotos de una casa puesta en venta.

"No voy a hablar, no entiendo de qué cuadro estás hablando, no sé qué información quieres conseguir de mí", respondió la hija de Kadgier tras el hallazgo.

El cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue hallado en una casa de Mar del Plata, sigue dando que hablar y en por la causa fueron detenidos Patricia Kadgien, la hija de Friedrich Kadgien, y su esposo.

En las últimas horas la Policía Federal llevó a cabo diversos allanamientos en la ciudad para dar con la obra "Retrato de una dama", la cual había sido sustraída a un coleccionista judío en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de los procedimientos, la familia del funcionario nazi decidió poner a disposición el cuadro a la Justicia Civil.

A su vez, se determinó que el matrimonio queden detenidos bajo arresto domiciliario por 72 horas, acusados de entorpecer la investigación.

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando. Esto se debe luego de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad, haya detectado la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.