Quién era Norma Gatica, la mujer que fue hallada muerta en un canal de riego en Cipolletti

La mujer de 63 años estaba desaparecida desde el viernes pasado. Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Gatica.

Norma Beatriz Gatica, la mujer que fue hallada sin vida en un canal de riego.

Este martes por la mañana, una mujer fue hallada muerta en un canal de riego en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Tras el terrible hallazgo, la Policía montó un operativo en la zona para realizar las pericias correspondientes. Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la mujer.

Se trata de Norma Beatriz Gatica, una mujer de 63 años que había desaparecido el viernes pasado. El 29 de agosto por la noche, los familiares de Gatica radicaron la denuncia en la Comisaría 32.

Inmediatamente, personal de la fiscalía de Cipolletti y de la Policía provincial llevó a cabo rastrillajes para dar con el paradero de la mujer. Tras analizar las cámaras de seguridad de la ciudad, los investigadores lograron reconstruir parte del trayecto que había hecho Gatica antes de su desaparición.

La trágica noticia Este martes, cerca de las 11 de la mañana, el cuerpo de la mujer fue hallado en un canal de riego que atraviesa la ciudad y se encuentra sobre la calle Pacheco al 401, justo detrás de una parada de colectivo y a pocos metros de la terminal. Personal de la división canes de la Policía de Río Negro rastrillaron un área cercana al canal y hallaron el cadaver. Los familiares de la víctima ya fueron notificados.