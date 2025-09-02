Roberto Pettinato confirmó que está en una relación: quién es la dulce mujer que lo conquistó

Roberto Pettinato vuelve a ser noticia, pero esta vez por una razón que ha sorprendido a todos: el conductor está en una nueva relación . La noticia, revelada por Pepe Ochoa en LAM, detalla el inicio de su historia de amor con Jimena Heredia, una exmodelo a la que conoció en un evento y de la que no se ha separado desde entonces.

En un giro inesperado para la farándula, Roberto Pettinato ha vuelto a ser el centro de la escena, pero no por su humor ácido o sus opiniones filosas, sino por su presente amoroso. La noticia, que circuló primero como un enigmático en LAM, se confirmó en las últimas horas y ha dejado a muchos sin palabras porque definitivamente el conductor le ha dado una nueva oportunidad al amor.

El inicio de la historia de amor es tan directo como el propio Pettinato . Según contó Pepe Ochoa, la pareja se conoció en un evento y fue ella, Jimena, la que tomó la iniciativa y "lo encaró" para ir a tomar algo. El gesto, atrevido y sincero, marcó un antes y un después en la vida del conductor, que se ha mostrado más feliz que nunca en sus redes sociales.

A pocas horas de que el romance se mediatizara, Roberto y Jimena publicaron una foto en redes, juntos, sonrientes y con una frase que confirma el amor. "Toma el tren hacia el sur. Usa la boina roja", titularon la postal, con un claro guiño a la música de Luis Alberto Spinetta que tanto les gusta. El mensaje de Pettinato, por su parte, no deja lugar a dudas: "Celebración todos los días ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah, es real".

la novia de pettinato Jimena Heredia es la nueva mujer que acompaña a Roberto Pettinato. @jime.here

"Estamos en una relación, mejor que nunca, nos queremos y nos cuidamos. Me sorprendió el tipo de persona que es", confesó la exmodelo a la prensa, en una declaración que ha conmovido a todos. Definitivamente, ambas partes de la relación querían dar a conocer que están viviendo una hermosa nueva etapa juntos.