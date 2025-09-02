Roberto Pettinato confirmó que está en una relación: quién es la dulce mujer que lo conquistó
Siendo uno de los conductores más ácidos de la televisión argentina, Roberto Pettinato dejó en claro que tiene un corazón noble y apostó al amor.
Roberto Pettinato vuelve a ser noticia, pero esta vez por una razón que ha sorprendido a todos: el conductor está en una nueva relación. La noticia, revelada por Pepe Ochoa en LAM, detalla el inicio de su historia de amor con Jimena Heredia, una exmodelo a la que conoció en un evento y de la que no se ha separado desde entonces.
En un giro inesperado para la farándula, Roberto Pettinato ha vuelto a ser el centro de la escena, pero no por su humor ácido o sus opiniones filosas, sino por su presente amoroso. La noticia, que circuló primero como un enigmático en LAM, se confirmó en las últimas horas y ha dejado a muchos sin palabras porque definitivamente el conductor le ha dado una nueva oportunidad al amor.
Te Podría Interesar
Cómo comenzó la nueva historia de amor de Roberto Pettinato
El inicio de la historia de amor es tan directo como el propio Pettinato. Según contó Pepe Ochoa, la pareja se conoció en un evento y fue ella, Jimena, la que tomó la iniciativa y "lo encaró" para ir a tomar algo. El gesto, atrevido y sincero, marcó un antes y un después en la vida del conductor, que se ha mostrado más feliz que nunca en sus redes sociales.
A pocas horas de que el romance se mediatizara, Roberto y Jimena publicaron una foto en redes, juntos, sonrientes y con una frase que confirma el amor. "Toma el tren hacia el sur. Usa la boina roja", titularon la postal, con un claro guiño a la música de Luis Alberto Spinetta que tanto les gusta. El mensaje de Pettinato, por su parte, no deja lugar a dudas: "Celebración todos los días ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah, es real".
"Estamos en una relación, mejor que nunca, nos queremos y nos cuidamos. Me sorprendió el tipo de persona que es", confesó la exmodelo a la prensa, en una declaración que ha conmovido a todos. Definitivamente, ambas partes de la relación querían dar a conocer que están viviendo una hermosa nueva etapa juntos.