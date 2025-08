Roberto Pettinato se metió con el folclore y en Chaco le dieron la espalda: "Primero el bienestar de la comunidad"

Roberto Pettinato quedó en el ojo de la tormenta hace pocos días por sus fuertes críticas al folclore argentino. "El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor", había dicho el conductor en su programa En una con Pettinato, desatando una ola de repudio.