El conductor fue víctima de la inseguridad, pero no se lo tomó personal. En lugar de eso, se burló del ladrón o los ladrones.

El hijo de Roberto Pettinato se burló en redes sociales. Créditos: TikTok / homeropettinato

El influencer y conductor de streaming Homero Pettinato fue víctima de un robo que no pasó desapercibido, pero que él mismo tomó con ironía. El domingo, mientras su auto estaba estacionado, delincuentes rompieron una de las ventanillas traseras para intentar llevarse objetos del interior.

Sin embargo, al revisar el vehículo, Pettinato descubrió que los ladrones solo se llevaron una estufa y dejaron intactos varios objetos de valor que tenía guardados. “Me rompieron la ventana para robarme. Me sacaron una estufa bajo consumo y no se llevaron la campera, que es espectacular”, relató mientras mostraba los asientos traseros, donde se veía el abrigo.

Entre los objetos que quedaron intactos, mencionó: “Pero miren esto: acá tenés dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2 (que saqué de la guantera) y ¡el Bleu de Chanel! (un perfume)".

El video que posteó el conductor de streaming Embed - Homero Pettinato sufrió un insólito robo y su reacción sorprendió a todos: "Amigo, ¡aprendé a robar!" Con buen humor, el influencer no dudó en dejar un mensaje sarcástico hacia los ladrones: “Amigo, ¡aprendé a robar!”, dijo entre risas mientras mostraba el contenido del vehículo, dejando claro que el robo había sido poco productivo para los delincuentes.