En "A la tarde" revelaron un fuerte dato tras el fallecimiento del histórico periodista y se generó una gran polémica.

La radio presentó los documentos que confirman una deuda por parte de Lanata. Foto: Archivo

Jorge Lanata fue uno de los periodistas más exitoso que tuvo el mundo de la televisión y de la radio. El comunicador falleció a fines del 2024 y su nombre sigue apareciendo en los programas de espectáculo.

En las últimas horas, Karina Mazzocco y todo el equipo de "A la tarde" (América) compartieron una fuerte información que toca de lleno la herencia del conductor: "Es información muy delicada porque tiene que ver con la herencia del reciente fallecido Jorge Lanata. La información es escandalosa. La información habla de una deuda que tendría Jorge Lanata con Radio Mitre".

"Parte de la familia de Jorge Lanata se está enterando a través de nosotros de esta situación. 600 mil dólares sería lo que Jorge Lanata pidió a sus empleadores, a Radio Mitre para hacer alguna compra", contó la conductora. Por su lado, Luis Bremer (panelista) expresó que el comunicador devolvió 300 mil dólares y quedaron 300 más que no habrían sido pagados.

Salió a la luz una supuesta y millonaria deuda de Jorge Lanata Salió a la luz la supuesta y millonaria deuda que Jorge Lanata tenía con Radio Mitre: el exorbitante monto "El monto pedido por Jorge Lanata según dicen tres testigos, dos de ellos hablaron en este programa, fue para comprar el departamento en el que hoy reside Elba Marcovecchio". Además, agregó: "Antes de casarse, Jorge Lanata le dijo a Elba Marcovecchio que ponga el departamento a su nombre para evitar problemas futuros con la herencia".