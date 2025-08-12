María Becerra histórica: el récord que alcanzó tras agotar su show en River

La cantante se presentará en el estadio del "Millonario" en el mes de diciembre con un espectáculo 360° que promete ser único.

María Becerra volverá a subirse al escenario luego del triste momento que le tocó afrontar cuando su vida corrió riesgo debido a una hemorragia que se originó meses atrás. La cantante anunció días atrás con un espectacular show de drones que brindará un concierto en el estadio de River y generó expectativa.

"12/12 volvemos al estadio River Plate, el primer show 360° en River", expresó en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. En medio de toda esta euforia, la artista anunció que la venta general para todo el público se habilitó en la mañana y se agotó en cuestión de horas.

Fue la propia María Becerra quien lo anunció en redes: "12/12 estadio River Plate agotado. Primera vez de un show 360° en el Monumental y el más grande de la historia del estadio! Vamos a ser 85.000 personas viviendo esta locura. Gracias por todo este amor".

María Becerra y un récord histórico tras la venta de entradas de su show Captura de pantalla 2025-08-12 170713 Pero esto no es todo, ya que el periodista Federico Bongiorno, anunció que María Becerra alcanzó un récord histórico tras la venta de entradas: "María Becerra se convierte en la primera artista femenina argentina en agotar el estadio River 3 veces".