Arrancó la preventa para el primer show 360° de María Becerra: fecha, precios de entradas y el paso a paso
La Nena de Argentina se presentará por tercera vez en el Estadio Monumental. Con un show con una primera apuesta única, la artista regresa con grandes éxitos y nuevas propuestas.
María Becerra confirmó su tercer recital en el estadio Monumental de River Plate, que se realizará el 12 de diciembre de 2025 en Núñez. Será el primer show 360° que se haga en ese escenario y, según la artista, “el más grande que haya vivido el Monumental”, con capacidad para 85 mil personas.
Preventa y venta de entradas
Preventa exclusiva BBVA
- Fecha: Lunes 11 de agosto – 13:00 hs
- Beneficio: 6 cuotas sin interés
- Medio de pago: Tarjetas BBVA
Te Podría Interesar
Venta general
-
Fecha: Martes 12 de agosto – 13:00 hs
-
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito nacionales e internacionales (Visa, Mastercard, American Express, Cabal)
Ambas instancias se harán únicamente a través de AllAccess.
Paso a paso para comprar
-
Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña.
Buscar el evento María Becerra River 360.
Seleccionar tipo y cantidad de entradas.
Elegir método de pago (en preventa solo BBVA).
Finalizar la compra y recibir la confirmación por mail.
Validación obligatoria
-
Ingresar un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta (puede demorar hasta 72 h hábiles en el home banking).
Plazo para validar: 10 días desde la compra y hasta 5 días antes del show.
Si no se valida, la compra se cancela.
Precios por sector
-
Sívori/Centenario Alta: $55.000
-
San Martín/Belgrano Alta Lateral: $60.000
-
Campo General: $65.000
-
San Martín/Belgrano Alta Central: $75.000
-
San Martín/Belgrano Media Lateral: $80.000
-
Sívori/Centenario Media (Numerada): $90.000
-
San Martín/Belgrano Baja Lateral: $90.000
-
San Martín/Belgrano Media Central: $95.000
-
San Martín/Belgrano Inferior Lateral: $105.000
-
San Martín/Belgrano Baja Central: $115.000
-
San Martín/Belgrano Inferior Central: $125.000
-
Pits: $300.000
Un show único
María Becerra, que ya hizo historia al ser la primera mujer solista argentina en tocar en River, promete un espectáculo inmersivo y visualmente impactante. El formato 360° permitirá que el público tenga visibilidad completa desde cualquier punto de la tribuna o el campo.