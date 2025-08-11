Presenta:

Arrancó la preventa para el primer show 360° de María Becerra: fecha, precios de entradas y el paso a paso

La Nena de Argentina se presentará por tercera vez en el Estadio Monumental. Con un show con una primera apuesta única, la artista regresa con grandes éxitos y nuevas propuestas.

Julieta Navarro

La artista plasmará lo mejor de su carrera en unos meses. Créditos: Instagram / mariabecerra

María Becerra confirmó su tercer recital en el estadio Monumental de River Plate, que se realizará el 12 de diciembre de 2025 en Núñez. Será el primer show 360° que se haga en ese escenario y, según la artista, “el más grande que haya vivido el Monumental”, con capacidad para 85 mil personas.

image
Mar&iacute;a Becerra, por tercera vez en el Monumental. Cr&eacute;ditos: Instagram / mariabecerra

Preventa y venta de entradas

Preventa exclusiva BBVA

  • Fecha: Lunes 11 de agosto – 13:00 hs
  • Beneficio: 6 cuotas sin interés
  • Medio de pago: Tarjetas BBVA

Venta general

  • Fecha: Martes 12 de agosto – 13:00 hs

  • Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito nacionales e internacionales (Visa, Mastercard, American Express, Cabal)

Ambas instancias se harán únicamente a través de AllAccess.

image
Mar&iacute;a Becerra en redes. Cr&eacute;ditos: Instagram / mariabecerra

Paso a paso para comprar

  • Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña.

  • Buscar el evento María Becerra River 360.

  • Seleccionar tipo y cantidad de entradas.

  • Elegir método de pago (en preventa solo BBVA).

  • Finalizar la compra y recibir la confirmación por mail.

Validación obligatoria

  • Ingresar un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta (puede demorar hasta 72 h hábiles en el home banking).

  • Plazo para validar: 10 días desde la compra y hasta 5 días antes del show.

  • Si no se valida, la compra se cancela.

Precios por sector

image
Un Show 360&deg;, una experiencia completa. Cr&eacute;ditos: AllAccess.com

  • Sívori/Centenario Alta: $55.000

  • San Martín/Belgrano Alta Lateral: $60.000

  • Campo General: $65.000

  • San Martín/Belgrano Alta Central: $75.000

  • San Martín/Belgrano Media Lateral: $80.000

  • Sívori/Centenario Media (Numerada): $90.000

  • San Martín/Belgrano Baja Lateral: $90.000

  • San Martín/Belgrano Media Central: $95.000

  • San Martín/Belgrano Inferior Lateral: $105.000

  • San Martín/Belgrano Baja Central: $115.000

  • San Martín/Belgrano Inferior Central: $125.000

  • Pits: $300.000

Un show único

María Becerra, que ya hizo historia al ser la primera mujer solista argentina en tocar en River, promete un espectáculo inmersivo y visualmente impactante. El formato 360° permitirá que el público tenga visibilidad completa desde cualquier punto de la tribuna o el campo.

