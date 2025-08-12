El conductor que se levantó en pleno vivo de su programa desconcertando a Jorge Rial y Viviana Canosa

Un acalorado cruce en vivo interrumpió la transmisión del streaming de Carnaval, con acusaciones y viejas disputas, ocasionando que el conductor se retire.

Lo que parecía ser un intercambio distendido entre un conductor y su invitado, en el marco de una transmisión de Carnaval, terminó convirtiéndose en una escena de alto voltaje. El diálogo, inicialmente centrado en política y fútbol, derivó en un breve duelo verbal marcado por viejas rencillas vinculadas a Independiente.

En plena emisión del streaming en el que Viviana Canosa y Jorge Rial conducen bajo la moderación de Fabián Doman, Duka Ducatenzeiler, expresidente del famoso club de futbol Independiente, lanzó un comentario que encendió la mecha: “No, no. Yo nunca laburé para nadie. Esa es la diferencia. Vos para todos. Yo nunca tuve jefe en mi vida, amigo. Vos sí”. La frase fue suficiente para que el tono de la charla cambiara de inmediato.

Con el ambiente caldeado, Doman , que también fue presidente del mismo club, ya comenzaba a mostrarse molesto. Entonces el invitado expresó: “Si vas a picar, picamos. Si quieren me levanto y me voy… En serio”. Lejos de enfriar la situación, Duka redobló la apuesta y se defendió de manera tajante: “¿En qué momento te falté el respeto? . Entonces Fabián, visiblemente enojado sentenció: "No, no. Hacé tu show en otro lado. A mí que me falten el respeto no, aguanté bastantes groserías. ¡Chau!"

El conductor, molesto, dejó en claro que no aceptaba insinuaciones de ese tipo: "Yo no me referí a eso. Sigan ustedes. No me gusta que me falten el respeto. Aguanté bastante grosería". La tensión era tal que parecía cuestión de segundos para que uno de los dos se levantara.