"Despidieron a...": la drástica decisión de Radio Pop tras quitar a Lizy Tagliani y la Negra Vernaci de su grilla

Ángel de Brito confirmó en sus redes que la purga alcanzó a dos históricas panelistas del ciclo "Arriba Bebé" en Radio Pop.

El programa "Arriba Bebé" se quedó sin su staff principal tras la purga de las autoridades. / Archivo MDZ

Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó por confirmarse como la reconfiguración más drástica de la temporada radial. Radio Pop 101.5 decidió patear el tablero y pasar la escoba por su grilla matutina, dejando fuera de juego a sus máximas estrellas.

Lizy Tagliani - Portada Las conductoras fueron desvinculadas. Fotos: captura de video YouTube / Pop Radio. La salida de La Negra Vernaci y Lizy Tagliani no fue un hecho aislado, sino el primer eslabón de una cadena de despidos que promete cambiarle la cara a las mañanas de la emisora de un momento para el otro.

El "Efecto Dominó" en la 101.5, Radio Pop La onda expansiva de la salida de las conductoras principales no tardó en golpear al resto del staff. Fue el periodista Ángel de Brito quien, fiel a su estilo punzante, lanzó la bomba informativa a través de su cuenta de X para terminar de desarmar el rompecabezas. "Despidieron de la Pop a Marixa Balli y La Lynch", sentenció el conductor de LAM.

nuevos-despidos-en-la-pop-2207507 Ángel de Brito fue el encargado de revelar que Marixa Balli también fue despedida. X @angeldebritoOk Ante el revuelo mediático y la indignación de los oyentes, la emisora intentó suavizar el impacto con un texto formal difundido en sus canales digitales. "Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de las mañanas de La Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora", reza el comunicado que, lejos de traer calma, encendió aún más la polémica por la falta de detalles sobre los motivos de semejante "borrón y cuenta nueva".

El descargo de la Negra Vernaci tras su episodio de furia en la radio Foto: Captura video Radio Pop El descargo de la Negra Vernaci tras su episodio de furia en la radio Foto: Captura video Radio Pop Mientras Vernaci y Tagliani procesan el final de sus ciclos, la desvinculación de figuras como Marixa Balli suma un condimento extra de farándula a una interna empresarial que parece no tener retorno. La rapidez con la que se ejecutaron las bajas dejó a las protagonistas sin margen de maniobra, confirmando que la relación con la directiva se rompió de forma definitiva y sorpresiva para todos los involucrados.