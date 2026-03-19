El comunicado de Pop Radio luego de las inesperadas salidas de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani

La emisora compartió un escrito tras la polémica que se generó tras el anuncio de que ambas figuras no seguirán al aire.

El día miércoles, Ángel de Brito compartió la noticia de que Pop Radio decidió no seguir con los programas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Esto causó una gran polémica y finalmente la emisora compartió un comunicado oficial tras la decisión.

"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de La Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora", comenzaron escribiendo en el documento que publicó De Brito.

Luego, agregaron que "sus talentos y personalidades únicas dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender".

El comunicado de Pop Radio tras la salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani Comunicado El escrito de Pop Radio tras la polémica. Foto: X / @AngeldebritoOk "Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas para futuros proyectos", expresaron en otra parte del escrito.