Escándalo en Radio Pop: se filtró el millonario sueldo que cobraba Lizy Tagliani

Matías Vázquez reveló en El Trece la fortuna que facturaba la conductora mes a mes antes de la desvinculación.

La conductora se despidió de sus oyentes con elogios y sin pedir explicaciones extra.

El mundo de la radio argentina no sale del asombro tras la drástica limpieza que realizó Radio Pop, dejando fuera de juego a dos de sus máximas figuras: Lizy Tagliani y La Negra Vernaci. En una semana cargada de incertidumbre, la exconductora de La Peña de Morfi rompió el silencio en Puro Show para dar su versión de los hechos.

El multimillonario sueldo que Tagliani cobraba en Radio Pop La bomba informativa estalló cuando el periodista Matías Vázquez puso números sobre la mesa, dejando a todos con la boca abierta. Según detalló el cronista en la pantalla de El Trece: “Lizy Tagliani facturaba aproximadamente 15 millones de pesos todos los meses. Es una guita importante en un programa de radio”.

Lizy Tagliani en A la Barbarossa Lizy Tagliani se mostró sorprendida por la decisión de la radio tras haber renovado en diciembre. Captura Telefe Esta cifra astronómica para el mercado actual habría sido uno de los detonantes que la gerencia evaluó para dar el volantazo en la programación. A pesar de haber acordado su continuidad a fines del año pasado, el encuentro del miércoles pasado cambió el destino de la conductora. “En diciembre había renovado. Ayer (miércoles) fue la reunión... No me lo esperaba”, confesó Lizy con total sinceridad.

José María Listorti, Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani La Negra Vernaci y Lizy Tagliani: las dos bajas más sensibles de la temporada radial. Archivo MDZ Respecto a las especulaciones que vinculaban su salida con su participación en el canal de streaming Olga, Tagliani fue contundente al desmentir cualquier tipo de conflicto de intereses con las autoridades de la radio. Según sus palabras, su labor paralela nunca fue un obstáculo para la empresa: “El año pasado ya estuve en Olga. Y me habían renovado. No les molestaba”.

Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani 2 Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani dejarán sus programas a fin de este mes tras su desvinculación. Instagram Popradio1015 Lejos de entrar en una guerra de declaraciones, la actriz eligió retirarse con altura, priorizando el buen vínculo que mantuvo con sus empleadores hasta el último minuto. “Me voy contenta, con elogios. No pido más explicaciones porque la decisión está tomada”, señaló, demostrando que prefiere cerrar esta etapa sin conflictos legales ni mediáticos. Sin embargo, no pudo evitar referirse a la polémica por los altos costos de su contrato y el de su colega, la Negra Vernaci, con una frase que ya es tendencia: “No hay cosas caras, hay cosas que uno puede o no puede pagar”.