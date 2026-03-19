"Soy la cornuda": el furioso descargo de la Negra Vernaci tras su salida de Radio Pop

Entre especulaciones por su llegada a Olga y versiones de "sueldos altos", la Negra enfrentó los micrófonos de El Trece y se sacó toda la bronca.

Elizabeth descartó que su presente en el streaming de Olga haya influido en la decisión. / Captura Eltrece

La salida de la Negra Vernaci de la grilla de Radio Pop sigue generando réplicas y, fiel a su estilo, la conductora no se guardó absolutamente nada. En una charla sin filtros con Puro Show, la locutora más picante de la radiofonía argentina rompió el silencio tras conocerse que tanto ella como Lizy Tagliani quedaron fuera de la programación para este ciclo.

La Negra Vernaci habló con Eltrece tras la triste novedad sobre su trabajo en Radio Pop. Con una mezcla de ironía y despecho profesional, la Negra dejó en claro que, aunque entiende las reglas del juego, las formas de la empresa no fueron las más elegantes. La locutora no esquivó el bulto cuando se le consultó por las versiones que sugerían que su cachet era demasiado elevado para la estructura actual de la emisora.

Elizabeth Vernaci defendió su valor con la frente en alto “¿Cómo no voy a ser cara si soy la mejor? Si querés un Fiat 600, te comprás un Fiat 600. Si querés un Mercedes, pagás un Mercedes”, sentenció frente a las cámaras. De esta manera, Vernaci desestimó cualquier conflicto con figuras como Carlos Infante, a quien definió como un "caballero", pero marcó terreno sobre lo que significa su figura para el aire de cualquier medio.

vernaci d.jpg La Negra Vernaci enfrentó los micrófonos y no dejó títere con cabeza tras su salida. Archivo MDZ Respecto a la desprolijidad del anuncio, Elizabeth fue lapidaria: “Soy la cornuda, porque todos lo sabían. No me dieron explicación y tampoco la pedí". Su mayor bronca no radica en el fin del ciclo en sí, sino en que la noticia le llegara con el año ya empezado: "Lo único que podría decir es por qué me lo avisás en marzo y no en enero si considerás que lo mío ya no va".