"Soy la cornuda": el furioso descargo de la Negra Vernaci tras su salida de Radio Pop
Entre especulaciones por su llegada a Olga y versiones de "sueldos altos", la Negra enfrentó los micrófonos de El Trece y se sacó toda la bronca.
La salida de la Negra Vernaci de la grilla de Radio Pop sigue generando réplicas y, fiel a su estilo, la conductora no se guardó absolutamente nada. En una charla sin filtros con Puro Show, la locutora más picante de la radiofonía argentina rompió el silencio tras conocerse que tanto ella como Lizy Tagliani quedaron fuera de la programación para este ciclo.
Con una mezcla de ironía y despecho profesional, la Negra dejó en claro que, aunque entiende las reglas del juego, las formas de la empresa no fueron las más elegantes. La locutora no esquivó el bulto cuando se le consultó por las versiones que sugerían que su cachet era demasiado elevado para la estructura actual de la emisora.
Elizabeth Vernaci defendió su valor con la frente en alto
“¿Cómo no voy a ser cara si soy la mejor? Si querés un Fiat 600, te comprás un Fiat 600. Si querés un Mercedes, pagás un Mercedes”, sentenció frente a las cámaras. De esta manera, Vernaci desestimó cualquier conflicto con figuras como Carlos Infante, a quien definió como un "caballero", pero marcó terreno sobre lo que significa su figura para el aire de cualquier medio.
Respecto a la desprolijidad del anuncio, Elizabeth fue lapidaria: “Soy la cornuda, porque todos lo sabían. No me dieron explicación y tampoco la pedí". Su mayor bronca no radica en el fin del ciclo en sí, sino en que la noticia le llegara con el año ya empezado: "Lo único que podría decir es por qué me lo avisás en marzo y no en enero si considerás que lo mío ya no va".
En cuanto a los rumores que vinculaban su salida con su desembarco en el canal de streaming Olga, la Negra fue tajante al considerar que se trata de simples especulaciones y que no cree que su trabajo en otras plataformas haya destruído en su relación con Radio Pop. Lo que realmente parece haberle quebrado la voz a la histórica conductora es la desarticulación del grupo humano que la acompañaba día a día: “Eso es lo que más me jode. Somos familia, compartir todas las mañanas… esa es la parte que más me duele”.