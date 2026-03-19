"Estuvieron como el cu...": el incómodo momento que vivió la Negra Vernaci en OLGA tras haber sido despedida de Pop Radio
Tras confirmarse su salida de Pop Radio, la locutora vivió un momento insólito en Amanece que es poco, programa emitido por OLGA.
Este miércoles se confirmó que Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani no continuarán al frente de sus programas en Pop Radio. La noticia generó un fuerte impacto, no solo entre las conductoras afectadas por la decisión, sino también en la audiencia que seguía a diario sus ciclos.
En medio de delicado este contexto, este jueves en Amanece que no es poco, programa de OLGA del que forma parte Vernaci, la periodista protagonizó un momento incómodo al tener que dar una noticia vinculada al desempleo.
"Desocupación... No, ¿pero yo lo tengo que dar a este título?", dijo la locutora mientras todos detrás de cámaras se reían.
"¡Qué fuera de lugar chicos, eh! ¡Estuvieron como el cu...! ¡La maldad, eh!", reaccionó Vernaci. A su lado, Pablo Kablan sumó: "Qué manga de for***".
Esto fue lo que le pasó a Elizabeth "la Negra" Vernaci en Amanece que no es poco de OLGA
Luego de aquel momento, "la Negra" Vernaci retomó la información y leyó: "Aumentó la desocupación y llegó al 7,5 %". Pero no dejó pasar la oportunidad de agregar un comentario picante: "No, pero esto fue en el cierre del 2025, cuando llegue la de este mes...".