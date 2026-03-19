"Estuvieron como el cu...": el incómodo momento que vivió la Negra Vernaci en OLGA tras haber sido despedida de Pop Radio

Tras confirmarse su salida de Pop Radio, la locutora vivió un momento insólito en Amanece que es poco, programa emitido por OLGA.

Elizabeth "la Negra" Vernaci durante la emisión de este jueves de Amanece que no es poco.

Este miércoles se confirmó que Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani no continuarán al frente de sus programas en Pop Radio. La noticia generó un fuerte impacto, no solo entre las conductoras afectadas por la decisión, sino también en la audiencia que seguía a diario sus ciclos.

En medio de delicado este contexto, este jueves en Amanece que no es poco, programa de OLGA del que forma parte Vernaci, la periodista protagonizó un momento incómodo al tener que dar una noticia vinculada al desempleo.

Elizabeth Vernaci en Amanece que no es poco 2 La locutora lanzó un fuerte reclamo a su producción en vivo tras una noticia sobre desempleo. Captura de pantalla Youtube OLGA. "Desocupación... No, ¿pero yo lo tengo que dar a este título?", dijo la locutora mientras todos detrás de cámaras se reían.

"¡Qué fuera de lugar chicos, eh! ¡Estuvieron como el cu...! ¡La maldad, eh!", reaccionó Vernaci. A su lado, Pablo Kablan sumó: "Qué manga de for***".