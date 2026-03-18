El picante comentario de Elizabeth Vernaci tras enterarse que no seguirá con su programa de radio

La locutora rompió el silencio en pleno vivo y lanzó un fuerte cuestionamiento a quienes le informaron que no seguirá en la radio.

Ángel de Brito contó en su programa de streaming que finalmente Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani no seguirán en Radio Pop con sus respectivos programas. Esto causó una enorme revolución y ambas decidieron expresarse.

"Paso por acá para decirles que es verdad que el programa termina, hoy me lo comunicaron y me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero no importa", expresó Lizy en sus redes sociales.

Minutos después, Elizabeth Vernaci habló en su programa que pronto saldrá del aire: "Será de Dios con estas noticias que van y vienen... Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época".

La reacción de Elizabeth Vernaci luego de que le informaron que no seguirá al aire La picante reacción de Elizabeth Vernaci luego de que se enteró que dieron de baja su programa "Decímelo en Navidad, en Año Nuevo... Es como separarse", expresó la locutora en su programa, dejando en claro su disgusto por la forma en que le contaron que no seguirá formando parte de la programación de este año.