La conductora se retiró del estudio mientras sus panelistas se encontraban hablando y finalmente se conoció la causa.

Moria Casán sin dudas es la figura indiscutida de las mañanas de El Trece y ha logrado conquistar de manera positiva a los televidentes. Durante la emisión del programa este lunes, sorprendió a todos al retirarse del estudio mientras se encontraban en pleno vivo.

Todo ocurrió mientras Gustavo Méndez y Cinthia Fernández se encontraban hablando. En ese preciso instante, ella se levantó de su asiento y, de forma totalmente llamativa, se comenzó a despedir del público y de sus compañeros.

"Ustedes sigan hablando, sigan hablando, chicos, yo me voy porque tengo que entrevistar a gente muy importante", expresó Moria mientras caminaba lentamente fuera de cámara y saludando a todos.

El momento en el que Moria Casán abandonó el programa Moria Casán sorprendió a todos al abandonar el programa en pleno vivo: el motivo Ángel de Brito dio más detalles de lo que sucedió y fue contundente: "Moria salió antes de su programa. Partió antes para entrevistar a dos personajes que están en su enorme momento".