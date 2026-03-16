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Moria Casán

Moria Casán sorprendió a todos al abandonar el programa en pleno vivo: el motivo

La conductora se retiró del estudio mientras sus panelistas se encontraban hablando y finalmente se conoció la causa.

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Moria Casán se retiró del programa.&nbsp;

Moria Casán se retiró del programa. 

Foto: captura de video / El Trece. 

Moria Casán sin dudas es la figura indiscutida de las mañanas de El Trece y ha logrado conquistar de manera positiva a los televidentes. Durante la emisión del programa este lunes, sorprendió a todos al retirarse del estudio mientras se encontraban en pleno vivo.

Todo ocurrió mientras Gustavo Méndez y Cinthia Fernández se encontraban hablando. En ese preciso instante, ella se levantó de su asiento y, de forma totalmente llamativa, se comenzó a despedir del público y de sus compañeros.

"Ustedes sigan hablando, sigan hablando, chicos, yo me voy porque tengo que entrevistar a gente muy importante", expresó Moria mientras caminaba lentamente fuera de cámara y saludando a todos.

El momento en el que Moria Casán abandonó el programa

Moria Casán sorprendió a todos al abandonar el programa en pleno vivo: el motivo

Ángel de Brito dio más detalles de lo que sucedió y fue contundente: "Moria salió antes de su programa. Partió antes para entrevistar a dos personajes que están en su enorme momento".

Moria Casán (1)
Moria Casán, conductora de El Trece.

Moria Casán, conductora de El Trece.

Por el momento no se ha filtrado quiénes son las figuras a las que Moria entrevistará y hay una máxima expectativa. Lo cierto es que el momento se volvió viral al instante en las diferentes redes sociales.

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