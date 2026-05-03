El presidente Javier Milei volvió a usar su cuenta de X con especial foco en Luciana Geuna . En medio del escándalo por las acusaciones de espionaje ilegal y la consecuente restricción del acceso de los periodistas a la Casa Rosada, el mandatario volvió a realizar fuertes comentarios contra la periodista. La razón tuvo que ver con las declaraciones de la comunicadora en la mesa de Mirtha Legrand (conducido por Juana Viale), donde intentó explicar el uso de anteojos con cámara en la sede de gobierno .

El recorte televisivo que circuló por la red social muestra a Geuna detallando por qué ingresó con los lentes inteligentes al lugar, acción que desde el oficialismo catalogaron de espionaje. Ante la viralización del fragmento, el Presidente reaccionó de manera contundente citando el video y escribiendo sin filtros: "GEUNA BASURA MENTIROSA".

Embed - Javier Milei volvió a arremeter contra Luciana Geuna por sus dichos en La Noche de Mirtha: el polémico comentario

En la mesa de Mirtha Legrand, la periodista habló de la situación y los motivos detrás de la polémica decisión audiovisual: "A mí se me ocurrió, dije por qué no hacemos un recurso pidiendo permiso con los lentes, los Meta, que cuando los prendés enciende una luz". De esta manera, buscó despejar las acusaciones: "No era la idea de una cámara oculta, era la idea como de representarlo con eso".

Acto seguido, Geuna reconoció que, visto en retrospectiva y ante el escándalo desatado, "evidentemente no era la mejor idea", aunque insistió en que el informe "tuvo la mejor intención".

javier milei contra luciana geuna El máximo mandatario contra la periodista. X / @JMilei

Sin embargo, el momento de mayor tensión en la mesa se dio cuando se le cuestionó si efectivamente había avisado sobre el uso de este dispositivo de grabación. "Sí, lo avisamos, pero lo que se dice es otra cosa. No importa, avisamos", argumentó la periodista. Cuando se le remarcó que ingresar a la Casa de Gobierno sin anunciar formalmente que grabaría con esos anteojos no era un tema menor ni gracioso, la comunicadora se defendió negando rotundamente que su intención fuera hacer "espionaje".

El punto crítico llegó ante la consulta directa sobre si contaba con alguna constancia formal de dicho aviso. Al preguntarle si tenía pruebas del permiso, Geuna admitió: "No, por supuesto que no".