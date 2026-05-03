Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos para exponer ante el Instituto Milken en Los Ángeles

Javier Milei emprenderá un nuevo periplo hacia Estados Unidos con el objetivo de participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, un cónclave de alcance mundial que congrega a figuras del ámbito de las finanzas, la tecnología, los negocios y la gestión estatal.

La intervención del mandatario nacional fue agendada para el miércoles 6 de mayo, dentro de la 29ª edición de este encuentro, que tendrá como sede la ciudad de Los Ángeles.

Se tratará de la segunda ocasión en que el libertario tome la palabra en este escenario, tras su debut en la edición de 2024.

Aunque la hora exacta del aterrizaje del contingente nacional aún no fue confirmada de manera oficial, la disertación del titular del Ejecutivo ya aparece en el cronograma del evento.

De acuerdo con la información que circuló, Milei viajará junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y al representante diplomático argentino en territorio estadounidense, Alec Oxenford.

El regreso al cónclave del Instituto Milken

La Conferencia Global del Instituto Milken arrancará el domingo 3 de mayo y este año girará en torno al concepto "Liderando en una nueva era".

El espacio convoca a dirigentes de la política, hombres y mujeres de negocios, fondos de inversión y especialistas de los más diversos campos para poner sobre la mesa los grandes desafíos que atraviesa el planeta en materia económica, tecnológica y social.

A lo largo de sus distintas ediciones, por ese estrado pasaron personalidades de relieve global como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, entre muchos otros nombres de peso.

Antecedentes de Milei en el foro

El año pasado, en su primera incursión en este foro, el Presidente apuntó a tender puentes con los capitales del exterior y aseguró ante un auditorio de hombres de negocios que la Argentina reúne todos los elementos para transformarse en el nuevo polo de referencia del mundo occidental.

Doce meses más tarde, también desarrolló una actividad acotada en el marco del mismo Instituto, en la que se dirigió a representantes de empresas y jugadores financieros del peso de Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otros.

Una agenda internacional cargada y el eje en Washington

Esta nueva travesía se enmarca en el cronograma de actividades exteriores del libertario y en la línea de tender lazos cada vez más estrechos con la potencia del norte.

En lo que transcurrió del año, Milei ya pasó por enclaves como Washington, Miami y Nueva York, donde encabezó actividades con hombres de negocios, fondos de inversión y miembros del aparato estatal estadounidense.

Durante marzo, el mandatario abrió la Argentina Week 2026, una iniciativa coorganizada por la Embajada nacional en Estados Unidos en alianza con JP Morgan y Bank of America.

En aquella jornada, planteó que el país está en condiciones de poner en marcha un proceso de convergencia económica que le permita acercarse al pelotón de las economías más desarrolladas.

En los últimos días, el libertario participó de distintas actividades, entre las que se destacaron la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y una recorrida por el portaaviones nuclear USS Nimitz, que se encontraba en aguas del Mar Argentino, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que despliega el Comando Sur estadounidense.

La agenda completa del Presidente en Los Ángeles

Martes 5 de mayo

13:00: despegue del vuelo con destino a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

00:30 a 04:30: aterrizaje del avión presidencial en Los Ángeles.

10:00 a 14:00: encuentro con el titular del Instituto Milken, Michael Milken, y, a continuación, reunión con un grupo acotado de empresarios.

14:00 a 18:00: disertación del Presidente de la Nación ante la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken.

18:00 a 22:00: salida del vuelo de regreso a la Argentina.

Jueves 7 de mayo

13:30: arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuánto desembolsó el Estado en los viajes presidenciales

Esta nueva escala en territorio norteamericano se incorpora a una agenda exterior con un ritmo intenso. De acuerdo con un trabajo de reconstrucción que realizó Ámbito a partir de los informes de gestión que los jefes de Gabinete elevaron al Parlamento, Milei ya superó los $4.700 millones en erogaciones por desplazamientos al exterior desde el comienzo de su período al frente del Ejecutivo.

El reporte más reciente, expuesto por Manuel Adorni en la Cámara baja, precisó que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del jefe de Estado y su delegación demandaron otros $437 millones. Esa cifra se agrega a los $2.300 millones contabilizados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y a los más de $1.900 millones correspondientes al tramo siguiente.

Dentro de ese mapa, Estados Unidos figura como el destino al que más veces apuntó el avión presidencial. Hacia ese país, el libertario voló en reiteradas ocasiones para asistir a foros empresariales, congresos de corte ideológico, reuniones con capitales privados, actividades atadas al Fondo Monetario Internacional y contactos políticos con referentes de la gestión de Donald Trump.