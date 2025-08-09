Adrián Suar contó detalles de la interna con Viviana Canosa luego de la drástica finalización de su programa

Tras la escandalosa salida de Viviana Canosa de El Trece, Adrián Suar no dudó en referirse a la polémica generada en torno a su canal y a la periodista.

Durante el reestreno de La Cena de los Tontos, el reconocido productor y actor Adrián Suar se refirió al final del ciclo de Viviana Canosa en El Trece. En una charla con el programa de chimentos del mismo canal, evitó profundizar en los motivos concretos, aunque dejó en claro que no fue una decisión relacionada con el índice de audiencia. "Es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa. Hay cosas que no diría públicamente", admitió.

Suar explicó que el contrato de la polémica conductora estaba próximo a vencer en julio y que ella buscaba un cambio. "Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar", señaló. Además, reconoció que es habitual que existan resentimientos cuando un proyecto llega a su fin, aunque aclaró que no hubo conflictos personales con Canosa.

El productor de El Trece no mencionó el polémico inicio del programa, marcado por críticas tras la escandalosa denuncia por abuso y trata de menores vinculado a figuras del espectáculo. "El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó", reveló Viviana en el streaming Carnaval recientemente. También destacó que no estaba dispuesto a limitar su contenido a temas livianos.

Por su parte, Canosa negó que su desvinculación del canal haya sido conflictiva. "En un programa decían que me iba con portazos, con enojos y reproches, pero es mentira", afirmó. La periodista aseguró que la diferencia radicó en la visión del formato, algo que se hizo evidente durante la emisión.

Viviana Canosa (4) La abrupta finalización del ciclo de Viviana Canosa sigue generando polémica. Foto: captura de video/ El Trece. La conductora prefirió cerrar esta etapa con gratitud y sin resentimientos. "La vida da muchas vueltas y me quiero ir con alegría y agradecimiento", expresó. Aunque admitió que las expectativas no coincidieron, descartó que el rating haya influido en la decisión. "Los trapitos sucios se lavan en casa", concluyó, reafirmando su deseo de trabajar en un ambiente tranquilo.