Llega Buscando a Patito Feo, un show que revivirá la nostalgia y hará nuevos fanáticos: fechas, entradas y más

Un Patito Feo con caras nuevas y momentos que llevarán a aquella serie que acompañó a una generación en su niñez. Ya se anunciaron las fechas y otros detalles que no te podés perder.

La magia de Patito Feo vuelve a cobrar vida sobre el escenario con Buscando a Patito Feo, una nueva obra musical que retoma el espíritu de la exitosa tira juvenil, combinando sus canciones más recordadas con una historia que combina innovación y nostalgia, más un elenco distinto.

Sin Brenda Asnicar y Laura Esquivel como protagonistas, la tira se renueva, apostando a nuevas caras para conquistar a un público distinto. Con Julieta Poggio como la divina, y Albana Fuentes como Patito, se sigue a la espera de otros nombres que remplazarán a figuras como Griselda Siciliani, Gloria Carrá, Gastón Soffritti y Juan Darthés.

Fechas, entradas y más image Flayer oficial. Créditos: Plateanet El espectáculo se presentará durante tres funciones especiales los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Teatro Broadway de Buenos Aires, y las entradas estarán disponibles desde el viernes 8 de agosto a las 12 del mediodía, exclusivamente a través de www.plateanet.com.

Bajo la dirección de Ana Sans y Julio Panno, el show propone una monumental puesta en escena, con un gran despliegue escenográfico, impactantes vestuarios y un elenco artístico de primer nivel. La narrativa está ambientada en el mundo actual, pero mantiene el mismo espíritu que enamoró a una generación de adolescentes.

Patito Feo, todo un éxito. Foto: NA Patito Feo tendrá el desafío de reinventarse y no perderse en el intento. Foto: NA El hilo conductor de esta nueva propuesta son, sin dudas, las canciones más emblemáticas de Patito Feo, que volverán a sonar para ser cantadas y bailadas en vivo por el público. Entre los temas confirmados se encuentran himnos como Tango llorón, Y ahora qué y el infaltable Las Divinas.