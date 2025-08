La vuelta de Patito Feo genera polémica: Brenda Asnicar opinó sobre su reemplazo en Las Divinas

La vuelta a la actualidad de diversas series para adolescentes no deja de sorprender y desde hace unos días se rumorea que Patito Feo regresaría, pero sin sus protagonistas originales. Brenda Asnicar , quien formaba parte del grupo Las Divinas, no dejó pasar la oportunidad y dio su opinión sobre el reemplazo.

En el programa Intrusos se dio a conocer que se trataría de un remake teatral donde no estarían ni ella ni Laura Esquivel, la protagonista del grupo de las populares. Sin embargo, a 14 años del éxito de aquella serie juvenil, se dio a conocer que quien reemplazaría a la “divina” sería Juli Poggio , ex participante de Gran Hermano.

poggio vie 3.jpg Se rumorea que Julieta Poggio tomará el rol de una de Las Divinas. Foto: Archivo

Qué dijo Brenda Asnicar al respecto

Por otro lado, en Había que decirlo, el programa en streaming del Trece Prende, la actriz reaccionó ante el posible reemplazo en el teatro y expresó: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”. Sin embargo, aclaró que “planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas”, alejando así los rumores de una posible enemistad.