Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 10 de agosto

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya está instalado, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, si sos amante de la música romántica o conocés a alguien no te pierdas esta oportunidad.

El mejor espectáculo de boleros, con la mejor selección de boleros del mundo. La velada tendrá la presencia de 10 artistas en escena y una puesta de lujo. Idea y producción general Marcelo Reginato Producciones.

Entradas: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

Ozzy Un verdadero homenaje dedicado al príncipe de las tinieblas.

Dead Sabbath - Homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath (Música en vivo)

Un espectáculo que rinde tributo al gran ídolo del heavy metal y el hard rock tras su reciente fallecimiento. La banda se presenta con un show brutal, un set completo de Black Sabbath y como cierre... un homenaje cargado de emoción con los clásicos inmortales de Ozzy en su etapa solista. La oscuridad vuelve por una noche. Tenés que ser parte de esto.

Lugar: 23 Ríos (Lateral Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo)

Horario: 20.30

Entradas: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

MDIA-a4440eed Foto: Web Nave Cultural

Pecados capitales - Un viaje hacia las profundidades (Teatro)

Por gracia divina, el Cielo y la Tierra se unen y giran la rueda del destino que, al fin, hace caer la suerte sobre una familia totalmente desafortunada. La fortuna llega en forma de un viaje inesperado que los abre a un mundo desconocido y seductor. ¿Podrán resistirse o caerán ante los pies de la tentación?

Lugar: Nave Cultural - Sala 2 (Av. España 2110, casi esquina Maza)

Horario: 20.30

Entradas: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

el-ano-nuevo-que-nunca-llego_644_1140_c Ganadora de dos premios en el Festival de Venecia, aclamada ópera prima de Bogdan Mureanu. Foto: Nave UNCuyo

El año nuevo que nunca llegó (Cine)

Narra varias historias cortas ligadas a la vida durante el régimen de Nicolae Ceauescu, concretamente durante la joranda del 20 de diciembre de 1989, día en que comenzó a agitarse un intenso movimiento que terminaría con la destitución y posterior ejecución del dictador. El realizador apuesta a combinar la tensa atmósfera de aquellos tiempos con algunos toques de comedia negra y absurda, en la que entre otras cosas un niño le envía una carta a Papá Noel pidiendo como regalo para su padre la muerte del tirano. La película indaga sobre la incertidumbre de un país que se encaminaba solapadamente a la resistencia, mientras el Estado supervisaba cada paso de la vida privada de los ciudadanos que estaban a punto de ser testigos de paso clave en la historia contemporánea rumana.

Anul Nou care n-a fost / Rumania-Serbia / 2024 / 138 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Bogdan Mureanu / Con: Adrian Vncic, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure y Mihai Calin.

Lugar: Nave UNCuyo - Sala Azul (Maza 250, Ciudad de Mendoza)

Horario: 17.30

Entradas: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500 - Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

cuando-cae-el-otono-portada_644_1140_c

Cuando cae el otoño (cine)

El aclamado director François Ozon (Bajo la arena, 8 mujeres, La piscina, Amante doble), regresa con una tragicomedia que renueva la capacidad de este cineasta para conmover y a la vez incomodar a la platea. Con una filosa mirada sobre los vínculos familiares, le película gira alrededor de las tensiones entreValérie (Ludivine Sagnier), una joven que llega junto a su hijo a la vieja casona rural de su madre, sin mayores señales de afecto hacia su progenitora, y más bien interesada en quedarse con la propiedad y sus bienes. Michelle (Hélène Vincent) recibe a su hija y al niño con un banquete que contiene champiñones seleccionados en el bosque junto a su amiga y vecina, Marie-Claude (Josiane Balasko). La velada se complica cuando Valérie debe ser internada por una intoxicación severa derivada de un hongo venenoso, y a partir de ahí la relación madre-hija ingresa en un espiral de tensiones. Combinando drama familia, thriller y comedia negra; el realizador logra algunos momentos provocadores en su exploración por el presente y el pasado de las protagonistas de esta inquietante historia.

Quand vient l'automne / Francia / 2024 / 102 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: François Ozon / Con: Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier y Pierre Lottin.

Lugar: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad de Mendoza)

Horario: 20.30

Entradas: General: $5000 / Estudiantes y personal UNCUyo, jubilados/as: $4500. Conseguí tu ticket haciendo click aquí.