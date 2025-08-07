Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 8 de agosto

La agenda cultural de Mendoza no se toma descanso y en esta nota te tramemos las mejores recomendaciones para que disfrutes de una noche a puro teatro con propuestas para todos los gustos. Este viernes 8 de agosto está cargado de obras de primer nivel y te dejamos todos los detalles.

La celebrada versión de Cyrano de Edmond Rostand, con adaptación y dirección de Willy Landin, y protagonizada por Gabriel Goity, llega a Mendoza tras su exitoso paso por el Teatro Tronador de Mar del Plata durante el verano, donde cosechó innumerables premios, incluyendo el Estrella de Mar de Oro para su protagonista y su posterior paso por el Teatro Presidente Alvear de CABA.

Con una puesta remozada y el impactante despliegue escenográfico que ya es una característica de este espectáculo, Cyrano subirá a escena ahora en el Teatro Mendoza los días 7, 8, 9 y 10 de agosto. El día viernes la función comenzará a partir de las 21:00 horas.

Las entradas están disponibles en Entrada Web y los precios son los siguientes:

Las cosas maravillosas: Natalie Pérez

El unipersonal es protagonizado por una lista de actores y actrices que hacen temporadas limitadas de entre seis y doce semanas cada uno. Así, la experiencia tiene una dinámica colectiva en la que cada artista aporta su propio color a la historia.

Natalie Pérez Natalie Pérez llega a Mendoza con su unipersonal. Foto: gentileza/ Entrada Web.

Actualmente, la narradora que la lleva adelante es Natalie Pérez y la dirección artística está a cargo de Mey Scápola. El espectáculo comenzará a partir de las 21:30 horas en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Las entradas se encuentran disponible en Entrada Web y acá te dejamos los precios:

Escenario: $37.000

Platea Baja A - Filas 01 a 18: $35.000

Platea Baja B - FIlas 19 a 25: $32.000

Platea Alta: $30.000

Rotos de amor: desamores contados con humor

Rotos de amor es una comedia que de manera tierna y humana habla del amor con mayúscula. El humor surge en los instantes más sombríos de las historias de cada uno de los personajes y de su dificultad para rearmar sus vidas a partir del vacío de sus quiebres amorosos. Con una manera diferente de hacer comedia, el autor argentino Rafael Bruza, de forma divertida y cercana, reivindica con esta obra la fe en el amor con todas sus consecuencias.

Rotos de amor Rotos de amor llega al Teatro Imperial. Foto: gentileza/ Entrada Web.

Aníbal Villa, Daniel Posada, Marcelo Lacerna y Víctor Arrojo interpretan a cuatro hombres enfrentados a rupturas amorosas, que deciden combatir el desamor con más amor y humor, planificando las situaciones más absurdas y cómicas para reconquistar el corazón de sus respectivas amadas.

La obra llega al Teatro Imperial de Maipú a partir de las 21:30 horas y las entradas se encuentran disponibles en Entrada Web: