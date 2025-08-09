Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 9 de agosto

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este sábado 9 de agosto habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

La celebrada versión de Cyrano de Edmond Rostand, con adaptación y dirección de Willy Landin, y protagonizada por Gabriel Goity, llega a MENDOZA tras su exitoso paso por el Teatro Tronador de Mar del Plata durante el verano, donde cosechó innumerables premios, incluyendo el Estrella de Mar de Oro para su protagonista y su posterior paso por el Teatro Presidente Alvear de CABA. Con una puesta remozada y el impactante despliegue escenográfico que ya es una característica de este espectáculo, Cyrano subirá a escena ahora en el Teatro Mendoza los días 7, 8, 9 y 10 de agosto.

Cuándo y dónde: sábado 9 a las 21 horas en Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza)

El "Puma" Goity interpreta a Cyrano en el Teatro Presidente Alvear.

Un show cuidadosamente diseñado en su sonido y puesta escena, con el público rodeando a los artistas y envueltos en un clima sonoro 360°. Rompiendo los moldes de un espectáculo convencional, el gran músico Juan Pablo Moltisanti acompañado de 10 artistas excepcionales, toma los grandes éxitos de la obra de Fito Páez y los recrea de manera única.

experiencia musical Experiencia musical inmersiva. Prensa

Cuándo y dónde: sábado 9 de agosto a las 21 horas en Park Hyatt Mendoza (Chile 1124, Mendoza)

Entradas: general a $30.000

Bokanegra: tributo a Cerati

Bokanegra, la banda mendocina formada en 1997 y reconocida por su extenso recorrido homenajeando a Soda Stereo y Gustavo Cerati, se presentará por primera vez en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Tras haber tocado en las salas más importantes de la ciudad y en numerosas localidades y provincias, la agrupación llega por primera vez a este emblemático escenario para ofrecer un show especial dedicado íntegramente a la etapa solista de Cerati.

bokanegra Bokanegra. Prensa

Cuándo y dónde: sábado 9 de agosto a las 21.30 horas en Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Entradas: desde $15.000 en Entradaweb

Hans Zimmer sinfónico

Viví las bandas sonoras más épicas del cine en un concierto sinfónico único, con proyecciones en pantallas gigantes. Interestelar, Pearl Harbor, The Last Samuray, Sherlock Holmes, Superman, Gladiador, Kung Fu Panda, Piratas del Caribe y más, interpretadas en vivo por la Orquesta Barroca de Mendoza bajo dirección de Hugo Mariano Peralta.

hans zimmer Hans Zimmer. Prensa

Cuándo y dónde: sábado 9 de agosto a las 21 horas en Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Entradas: $15.000 en Entradaweb

La Beriso

En el marco de su gira por 10 años de historia, la banda liderada por Rolo Sartori llega a Mendoza.

la beriso (2) La Beriso en Mendoza. LM

Cuándo y dónde: sábado 9 de agosto a las 21 horas en Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

Entradas: desde $56.000 en Ticketek