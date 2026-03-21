"Qué dolor despertar así": el desgarrador adiós de Ciro Martínez a Daniel Buira

El histórico baterista, pieza fundamental del sonido piojoso, falleció sorpresivamente en su escuela de percusión.

Daniel Buira, fundador de Los Piojos y referente de la percusión, falleció a los 54 años. / Instagram @ciroylospersasoficial

La música argentina se despertó con una noticia que cala hondo en el corazón de los fanáticos: el fallecimiento de Daniel Buira, el emblemático baterista y fundador de Los Piojos. A los 54 años, en una mañana gris que parece acompañar el sentimiento de sus colegas, el artista sufrió un infarto fulminante.

baterista piojos El músico sufrió un ataque cardíaco en las instalaciones de su escuela, La Chilinga. Archivo MDZ La noticia impactó de lleno en Andrés Ciro Martínez, quien se encuentra cumpliendo compromisos con Los Persas en la orilla uruguaya. Al enterarse del deceso, el cantante volcó su angustia en un posteo que rápidamente se volvió viral.

La despedida viral de Ciro Martínez a su baterista “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”, escribió el frontman, recordando la esencia creativa de su amigo, a quien definió como un "percusionista con batería" y un artista que siempre tocó lo que quiso con su característica risa jocosa.

ciro martinez los piojos portada Ciro Martínez compartió fotos inéditas del reciente regreso de la banda para despedir a su amigo. Archivo MDZ Ciro rememoró ese hito con mucha sensibilidad: “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”. Esa reunión final permitió que el músico se despidiera de su público masivo en el punto más alto de su carrera.

ciro despedida guitarrista Andrés Ciro Martínez, desde Uruguay, le dedicó palabras cargadas de nostalgia: "Te veré siempre detrás de los parches". Instagram @ciroylospersasoficial Desde Uruguay, bajo la misma lluvia que empapó Buenos Aires, Ciro cerró su homenaje con un pedido que ya es un lema para los seguidores: “Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”.