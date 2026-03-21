Conmoción por la muerte de Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Tras un llamado de alerta, personal del SAME halló sin vida al músico en su escuela de percusión. Tenía 54 años y fue parte de la primera formación de la icónica banda de rock nacional.

Daniel Buira, emblemático baterista de Los Piojos fue hallado sin vida este sábado en su escuela de percusión de Morón, provincia de Buenos Aires. El artista falleció a los 54 años y hay una investigación judicial en curso para determinar el motivo de su muerte.

En horas de la madrugada, un llamado al 911 alertó sobre la situación, y Buira fue encontrado sin signos vitales en La Chilinga, la escuela de percusión fundada por el propio exintegrante de Los Piojos.

Según detalló LA NACIÓN, un amigo del baterista dio con el músico en el patio interno del local pidiendo ayuda porque "no podía respirar". Acto seguido, según el testimonio del allegado a Daniel Buira, quien fuera el primera baterista de Los Piojos se desplomó.

Lo que se sabe sobre la muerte del baterista de Los Piojos 562801276_18416051890115144_352609469424189981_n Al arribar personal del SAME al lugar, constataron la muerte del artista, quien según detalles aportados por sus familiares era asmático. Trascendió que la escuela de percusión no cuenta con cámaras en su interior, por lo cual la investigación avanzará sobre otros indicios previos al fallecimiento.

Daniel Buira fue parte de la formación fundacional de Los Piojos, cuando a fines de los años '80 se alineó con Andrés Ciro Martínez (voz), Daniel Fernández y Pablo Guerra (guitarras), MIguel Ángel Rodríguez (bajo) y Lisa Di Cione (teclados). La permanencia del baterista se extendió hasta 2009, y a partir de ese momento fundó su escuela de percusión y el grupo de murga La Chilinga.