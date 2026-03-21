Los incontrolables invitados de Mirtha Legrand para este sábado: caos y rating asegurado

La diva contará con un seleccionado de figuras que promete diversión y momentos de descontrol, en una apuesta que va de lleno al éxito en las mediciones.

Mirtha Legrand y su producción apostaron fuerte para este sábado con un combo de legendarios e incontrolables invitados, que seguramente convertirán la mesa televisiva de la diva en un festín de humor y momentos caóticos. De esta manera, la legendaria conductora sigue firme en su competencia por el rating con su mayor rival en simultáneo, Gran Hermano: la noche de los ex (Telefe).

El sábado pasado, La noche de Mirtha (eltrece) obtuvo buenos resultados en la audiencia con un seleccionado de convocados vinculados al espectáculo. En dicha oportunidad, Verónica Llinás, Coco Sily, Dani La Chepi y Moria Casán; aportaron todo tipo de condimentos para que el programa de Legrand alcanzara un promedio de 3.6 puntos de rating.

Y ahora, grandes figuras del mundo del show volverán a ser los protagonistas de una noche que promete mucho movimiento. La gran atracción en esta ocasión será MIDACHI, el icónico y explosivo trío humorístico que fue furor en los años '90 vuelve a la escena promocionando su próximo retorno a los escenarios.

Mirtha Legrand y un combo de invitados que promete un batacazo en el rating Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 21 de marzo Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato regresan a la mesa de Mirtha Legrand, tras recordadas participaciones en las que convirtieron el ciclo de la diva en un festín de desontrol. Seguramente, para matizar diversión y actualidad, la conductora también hará hincapié en las diferencias ideológicas entre los integrantes del grupo, que ellos siempre asumieron sin quebrar su vínculo de amistad que ha perdurado durante décadas.