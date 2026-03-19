El imponente rating de MasterChef Celebrity: la final arrasó y Telefe tomó una decisión con Gran Hermano

La Gran Final del certamen de cocina más famoso del mundo barrió con la competencia. El fenómeno fue tal que el debut de Gran Hermano Generación Dorada tuvo que esperar.

La televisión abierta argentina vivió este jueves un número impensado. En un contexto donde el encendido suele ser esquivo, la final de MasterChef Celebrity demostró que el formato sigue siendo el "rey de la cocina" y de las planillas de IBOPE. Bajo la conducción de Wanda Nara y loa finalistas Ian Lucas y Sofi Gonet, el programa logró cifras que sacudieron el tablero.

Números que sorprendieron raiting 1 Rating MasterChef Celebrity. X / @NachoRodriOk Desde el inicio de la gala, la tendencia fue clara. MasterChef arrancó con un piso sólido, pero la verdadera explosión ocurrió hacia el final del prime time. Según los datos de audiencia en tiempo real:

22:15 hs: El programa ya dominaba cómodamente la franja con 17.4 puntos.

22:30 hs: En el momento de las devoluciones finales de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui , el termómetro marcó un pico impresionante de 19.8 y 20.2 puntos .

Promedio General: El certamen cerró con una media de 15 puntos, posicionándose como lo más visto del día. rating 2 Punto máximo del rating en MasterChef Celebrity. X / @NachoRodriOk El retraso estratégico de Gran Hermano El magnetismo de la final fue tan potente que las autoridades de Telefe tomaron una decisión drástica sobre la marcha. Aunque la gala de Gran Hermano Generación Dorada, con Santiago del Moro a la cabeza, estaba anunciada para las 22:15, el canal decidió estirar la definición de las hornallas lo máximo posible.

La estrategia fue clara: no "cortar el chorro" de una audiencia que estaba prendida fuego. De esta manera, el reality de convivencia recibió la pantalla con un piso de rating inmejorable, aprovechando el envión que dejó la coronación del nuevo campeón, Ian Lucas.