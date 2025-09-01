La conductora de América arremetió fuertemente contra la periodista que estrenó su programa en las últimas horas.

Tamara Pettinato finalmente regresó a la televisión de la mano de El Nueve con el ciclo "Decime algo lindo", y las opiniones no tardaron en aparecer. Uno de los primeros en hablar fue Beto Casella, pero quien también lo hizo fue Yanina Latorre, quien destrozó a la flamante conductora.

"La que empezó a trabajar ahora en su nuevo ciclo en Canal Nueve fue Tamara Pettinato con su programa "Decime algo lindo" haciendo alusión a la terrible frase que la grababa el pelotud* de nuestro expresidente en pandemia en la casa de gobierno", comenzó diciendo Yanina en El Observador".

Luego, agregó: "Esa frase que se hizo viral por la que se escondió, no dio notas, desapareció... Hoy es el nombre de un programa para hablar con políticos". Latorre dejó en claro también que a Tamara es "soberbia porque no le importa nada, el hermano es igual y el padre es igual".

Video: Yanina Latorre destrozó a Tamara Pettinato tras la vuelta a la televisión Furiosa: Yanina Latorre destruyó a Tamara Pettinato tras el debut en El Nueve

Además, expresó que "en esa época ella iba a Olivos e iba con chicas. Entraban a las 21:30 de la noche y salían tarde". En otra parte del análisis, subrayó que "es una mina que es entretenida de ver, pero a mí ella me cae para el ort*".