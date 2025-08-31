Tamara Pettinato reveló picantes detalles personales en una entrevista a punto de debutar con programa propio

En el marco de la promoción de su nuevo programa, Tamara Pettinato no dudó en hacer incisivas declaraciones en un ciclo de chimentos de América TV.

La comunicadora está por comenzar un ciclo televisivo en la señal a la que le hizo juicio.

La mediática y carismática Tamara Pettinato se refirió al instante en que se viralizó el controvertido video junto al, en ese entonces, primer mandatario Alberto Fernández. En una extensa charla con Intrusos (América TV), no solo ahondó en las secuelas de ese episodio, sino que además presentó su nueva incursión televisiva, cuyo título emerge directamente de aquel evento, y realizó una jocosa advertencia sobre sus futuras invitaciones políticas.

Respecto al impacto personal que el incidente aún genera, la presentadora confesó que, tras un año y medio, continúa siendo blanco de agresiones en redes. “Vivo con hate constante, pero leo muy poco. La única manera es no darles bola. En la calle, nunca me dijeron nada, sólo cosas lindas”, expresó con franqueza. Reconoció que la situación fue difícil de procesar debido a su perfil bajo previo, un contraste con la exposición que otros famosos manejan desde la cuna.

En cuanto a su regreso a la pantalla chica, detalló el origen del nombre de su nuevo programa. “ Se llama ‘Decime algo lindo’ porque es una frase que me dicen todos los días desde agosto del año pasado hasta hoy, en las redes sociales y es lo que más leí este año. Pasado un tiempo, lo convierto en algo que me sirva a mí”, explicó. La elección del polémico nombre que representa una forma de apropiarse de los comentarios y transformarlos en una ventaja profesional, siendo esta la frase que le dijo Alberto Fernández en aquel escandaloso video.

Qué dijo Tamara Pettinato en la entrevista que le hizo Intrusos. Video: Intrusos (América TV)

El formato, que según indicó tendrá una emisión inicial de dos meses, según Tamara, se centrará en el panorama electoral vigente. Afirmó que conversará con los postulantes a los comicios nacionales. Cuando se le preguntó Rodrigo Lussich específicamente sobre la posibilidad de que el expresidente Fernández vaya a su programa, aseguró que lo entrevistaría, pese a admitir que no mantiene ningún tipo de comunicación con él.