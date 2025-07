Guido Kaczka estrenó nuevo programa con invitados y juegos: cómo fue la primera edición de Buenas noches familia

Luego llegó el clásico Gong, donde los participantes debían golpear un tambor al ritmo de I Will Always Love You, canción de Whitney Houston. Aunque parecía fácil, muchos quedaron fuera de ritmo y sin premio. Pero la energía no bajó y el programa siguió con La puerta de la piña, en la que los concursantes medían su fuerza golpeando una bolsa de boxeo. En este segmento, el invitado especial fue Nico Vázquez, quien se lució en su papel de "Rocky" y se prendió en el desafío con humor y mucha onda.