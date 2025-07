Mario Pergolini volvió a la televisión de la mano de El Trece y el rating sorprendió a todos: cómo le fue

Mario Pergolini hizo su debut con "Otro Día Perdido" en la pantalla de El Trece, luego de estar muchos años fuera de la televisión. El conductor no estuvo solo, ya que se encontró acompañado por Agustín "Rada" Aristarán, Laila Roth y tuvo la participación de Marcelo Polino para el segmento de espectáculos.

"Así que esto era la televisión... La había olvidado" , comenzó diciendo en el inicio del programa. Luego, agregó: "Pequeñas palabras que no voy a decir en cada vez que empecemos... Un programa que lo hemos pensado mucho, no pensé que iba a ser tan emocionante".

Además, Pergolini subrayó que "yo necesitaba un cierre con la televisión o una nueva apertura, no lo sé, pero acá estamos. Tenemos un gran programa para hacerles, hemos trabajado mucho para brindarle lo que viene a continuación y si no funciona, más no podemos dar".