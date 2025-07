¡Explosivo! La verdad impensada que Guillermo Francella expuso en el programa de Mario Pergolini

Mario Pergolini y Guillermo Francella en Otro día perdido El primer invitado a "Otro día perdido" fue Guillermo Francella. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Francella intentó mantener su versión asegurando que no tenía redes, que eran cuentas falsas. Sin embargo, unos segundos más tarde se sinceró: “La verdad, tengo. Te explico: es para leer, lo tengo con un nombre de fantasía, porque me divierte leer un reel". El actor se sumergió en una divertida anécdota familiar y contó que sus hijos lo controlan: “A veces quiero contestar y me llama Nicolás o Johana y me dicen 'te leímos nosotros solo. No publiques nada, papá, si no te sigue nadie’”.