¡Nadie lo sabía!: Mario Pergolini destapó el lado oculto de Guillermo Francella en vivo

"Es fuerte. Yo soy fuerte, pero en vez de ponderar la actitud que uno tiene...", le respondió el artista entre risas. Luego, se puso serio y se sinceró: "No, de verdad no. La ropa no tanto, pero todo lo otro sí".

"Mirá, muchos me dicen 'pero, ¿por qué no delegas?'. Delegué dos veces, y no me gustó. Es como que hablaban de otra forma y me decían 'si lo querés hacer a tu manera, yo no lo puedo hacer a tu manera'. Y de verdad, a lo largo de mi vida, me sentí muy cómodo haciéndolo, no lo padezco. Es verdad que si del ego estaría menos estresado", confesó el artista.