Tamara Pettinato confesó cómo le explicó a su hijo el escándalo con Alberto Fernández: "Sabe desde chico que..."

A un año del escándalo de los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada, el pasado domingo 31 de agosto, la periodista pasó por Implacables para hablar sobre su nuevo programa que se emitirá por El Nueve, Decime Algo Lindo, un programa de entrevistas políticas.

La noticia generó revuelo después de que se difundiera que la expanelista de Bendita regresaría al canal tras un acuerdo extrajudicial, según indicaron varios miembros de la emisora, y que su regreso provocó un escándalo por el nombre de la propuesta.

En Implacables , la comunicadora afirmó que vuelve a la televisión con toda la preparación para conducir, motivada por el apoyo de su padre, Roberto, y de Elizabeth Vernaci. Además, contó cómo abordó con su hijo Milo (15) la polémica que surgió tras sus videos junto a Alberto Fernández .

"Tengo hijo, hijastro y sobrinos, Muchos sobrinos. Hay mucho niño en mi familia. Mi hijo tiene 15 años y ya le llega todo porque en el colegio le decían cosas de su tío, de su abuelo, de su mamá. Sabe desde chico que tiene una familia que está expuesta, no solo yo", explicó Tamara.

En Implacables, Pettinato reveló cómo le explicó a su hijo el escándalo con el expresidente.

"Le dije: 'Te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica'. No había redes en esa época, pero me decían en ese tiempo cosas los pibes: maldades o cosas que les llegaban. Lo que le digo es que él sabe quién es su mamá y conoce a su familia más que nadie", expresó la periodista.

"Entonces, lo que le digan nunca va a representar lo que él conoce de su mamá o su familia. A él no le gusta nada que trabajemos de esto porque lo pueden atacar pibes diciéndole cosas de la familia y él no sabe nada de las familias de los demás. (…) Le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él le debía una explicación y lo irá llevando con terapia, mucha terapia. Nació y ya iba a terapia", finalizó diciendo Tamara Pettinato.