Luis Brandoni falleció el 20 de abril luego de estar internado tras sufrir un fuerte golpe en su casa. Al llegar al hospital le descubrieron que tenía un hematoma subdural y desde ese día su salud fue desmejorando hasta que falleció a los 86 años.

La muerte del actor provocó un enorme dolor en el mundo del espectáculo y, para cumplir su deseo, la familia realizó un velorio de 12 horas en la Legislatura porteña. En medio del dolor se desató una polémica que tiene a la herencia como la protagonista principal.

Fernanda Iglesias contó en Puro Show la información y sorprendió a todos: "El 28 de abril, Micaela y Florencia, hijas que tuvo con Martha Bianchi, se presentaron ante el juez para abrir la sucesión de su padre. Allí incorporan a una heredera más que se llama Zoila Adriana Brandoni , una mujer de 68 años y primogénita de Luis Brandoni".

Tras la muerte de Luis Brandoni: afirman que estalló el conflicto por la herencia del actor

El conflicto viene por la declaración de los bienes de Luis Brandoni: Ellas (Micalea y Florencia) declaran en el acervo hereditario un solo departamento, que es el de calle Suipacha. Cuando se presenta Zoila Adriana, dice que hay dos departamentos, un auto y cajas fuertes".

Captura de pantalla 2026-05-06 120148 Fuerte polémica que involucra el nombre de Luis Brandoni. Foto: captura de video / El Trece.

Los bienes de Luis Brandoni

Según informó Fernanda Iglesias, la hija "oculta" de Luis Brandoni fue a la Justicia e informó los bienes que el actor dejó y que entrarían en juego en la sucesión por la herencia. Entre ellos se encuentran dos departamentos en Retiro, un auto de alta gama, una caja de seguridad y una caja de ahorro en una entidad bancaria.

Captura de pantalla 2026-05-06 131652 Los bienes de Luis Brandoni. Foto: captura de video / El Trece.

A estos bienes se les suma una caja de seguridad que está instalada en su vivienda. La periodista comentó que Adriana le solicitó al juez "medidas urgentes para que se resguarden estos bienes" y pide también "ser ella la administradora de la sucesión".