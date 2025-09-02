Los estrenos de Netflix en septiembre que no vas a querer perderte
Este mes, Netflix se pone más atractivo que nunca. Desde nuevas series que prometen sorpresas hasta películas que no te podés perder, septiembre será ideal para maratonear sin parar.
Si pensabas que septiembre sería un mes tranquilo, Netflix viene a demostrar lo contrario. Con estrenos imperdibles, series que generan expectativas y películas que prometen dar que hablar, la plataforma ofrece historias para todos los gustos.
Prepárate para maratonear y descubrir los contenidos que marcarán tendencia este mes:
Te Podría Interesar
SERIES
03 de septiembre: Merlina: Temporada 2, parte 2
04 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford
07 de septiembre: La nobleza de las flores
08 de septiembre: La venganza de Analía: Temporada 2
10 de septiembre: Las muertas
11 de septiembre: Tyler Perry's Beauty in Black: Temporada 2
12 de septiembre: Las maldiciones; y Tú y todo lo demás
18 de septiembre: Black Rabbit
19 de septiembre: El hotel embrujado; y El refugio atómico
24 de septiembre: La huésped
25 de septiembre: Incontrolables; La casa Guinness; y Alice in Borderland: Temporada 3
FAMILIA
08 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul
19 de septiembre: Sonic 3: La película
26 de septiembre: Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4
Mirá el tráiler de El otro Paris
PELÍCULAS
12 de septiembre: El otro París; y Ocean's 8: Las estafadoras
19 de septiembre: Y ella dijo quizás; y Múnich
26 de septiembre: French Lover; y Rut y BooZ
EVENTOS EN VIVO
13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford