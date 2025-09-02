Los estrenos de Netflix en septiembre que no vas a querer perderte

Si pensabas que septiembre sería un mes tranquilo, Netflix viene a demostrar lo contrario. Con estrenos imperdibles, series que generan expectativas y películas que prometen dar que hablar, la plataforma ofrece historias para todos los gustos.

Prepárate para maratonear y descubrir los contenidos que marcarán tendencia este mes:

04 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

07 de septiembre: La nobleza de las flores

08 de septiembre: La venganza de Analía: Temporada 2

10 de septiembre: Las muertas

11 de septiembre: Tyler Perry's Beauty in Black: Temporada 2

12 de septiembre: Las maldiciones; y Tú y todo lo demás

18 de septiembre: Black Rabbit

19 de septiembre: El hotel embrujado; y El refugio atómico

24 de septiembre: La huésped

25 de septiembre: Incontrolables; La casa Guinness; y Alice in Borderland: Temporada 3

FAMILIA

08 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul

19 de septiembre: Sonic 3: La película

26 de septiembre: Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4

Mirá el tráiler de El otro Paris

El Otro París- Trailer

PELÍCULAS

12 de septiembre: El otro París; y Ocean's 8: Las estafadoras

19 de septiembre: Y ella dijo quizás; y Múnich

26 de septiembre: French Lover; y Rut y BooZ

EVENTOS EN VIVO

13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford