Presenta:

Mdz Show

|

Netflix

Los estrenos de Netflix en septiembre que no vas a querer perderte

Este mes, Netflix se pone más atractivo que nunca. Desde nuevas series que prometen sorpresas hasta películas que no te podés perder, septiembre será ideal para maratonear sin parar.

Valentina Buttini

Valentina Buttini

Netflix trae nuevas propuestas para el mes de septiembre.

Netflix trae nuevas propuestas para el mes de septiembre.

Si pensabas que septiembre sería un mes tranquilo, Netflix viene a demostrar lo contrario. Con estrenos imperdibles, series que generan expectativas y películas que prometen dar que hablar, la plataforma ofrece historias para todos los gustos.

Prepárate para maratonear y descubrir los contenidos que marcarán tendencia este mes:

Te Podría Interesar

La huésped
La hu&eacute;sped.

La huésped.

SERIES

03 de septiembre: Merlina: Temporada 2, parte 2

04 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

07 de septiembre: La nobleza de las flores

08 de septiembre: La venganza de Analía: Temporada 2

10 de septiembre: Las muertas

11 de septiembre: Tyler Perry's Beauty in Black: Temporada 2

12 de septiembre: Las maldiciones; y Tú y todo lo demás

18 de septiembre: Black Rabbit

19 de septiembre: El hotel embrujado; y El refugio atómico

24 de septiembre: La huésped

25 de septiembre: Incontrolables; La casa Guinness; y Alice in Borderland: Temporada 3

Sonic 3_ La película
Sonic 3: La pel&iacute;cula

Sonic 3: La película

FAMILIA

08 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul

19 de septiembre: Sonic 3: La película

26 de septiembre: Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4

Mirá el tráiler de El otro Paris

El Otro París- Trailer

PELÍCULAS

12 de septiembre: El otro París; y Ocean's 8: Las estafadoras

19 de septiembre: Y ella dijo quizás; y Múnich

26 de septiembre: French Lover; y Rut y BooZ

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
Canelo &Aacute;lvarez vs. Terence Crawford

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

EVENTOS EN VIVO

13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Archivado en

Notas Relacionadas