Qué pasará con la película de Los Simuladores: uno de los protagonistas encendió la expectativa

En una reciente entrevista, uno de los cuatro actores de Los Simuladores no dudó en revelar algunos detalles que alimentó la esperanza de los seguidores.

Tras un anuncio que generó expectativa, la adaptación cinematográfica de la recordada serie Los Simuladores, enfrenta un presente incierto. No obstante, uno de sus actores centrales, Alejandro Fiore, ha brindado declaraciones que ins un renovado optimismo entre los seguidores, matizando las versiones previas con un dato concreto.

Este nuevo aire de posibilidad surge en contrapunto con las palabras de su colega Federico D'Elía, quien a inicios de este año había manifestado que la iniciativa sobre la realización de la esperada película se encontraba “parada” y “más cerca del no que del sí”, atribuyendo el estancamiento a los reacomodamientos globales de Paramount. Fiore, en cambio, proyecta una seguridad más sólida sobre el futuro del filme.

La clave de este cambio de actitud, según explicó el intérprete en una entrevista en Te veo Pronto, reside en la nueva dinámica que impera entre los cinco pilares del proyecto: los actores Fiore, D'Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y el gran realizador Damián Szifrón. El actor, que encarna a Lampone en la amada serie, detalló que, a diferencia de épocas anteriores donde prevalecía el desánimo, actualmente “estamos los cinco más unidos” desde la firma del contrato hace tres años. “Hoy manejamos un chat grupal de los cinco, donde una vez por semana alguien dice, ¿y? ¿y firmaron esto? ¿y se arregló lo otro? ¿y vamos por lo otro? ¿yo conseguí a alguien? Entonces se mantiene medio vivo”, agregó.

Qué dijo uno de los protagonistas de Los Simuladores sobre el futuro de la película Alejandro Fiore habló del futuro de la película de Los Simuladores Alejandro Fiore habló del futuro de la película de Los Simuladores. Video: Instagram Revista Pronto

El escollo principal, tal como lo describió Fiore, no yace en el elenco sino en la contraparte productiva, confirmando de manera indirecta lo expuesto anteriormente por D'Elía. El actor señaló que “En la otra parte, nuestra parte, apostaron algo, que nos llenaron la cabeza con esto, vamos por todo esto y después no lo pudieron cumplir, y ahí se empezó a frenar”. Esta situación se habría desencadenado a raíz de la fusión de Paramount con Skydance Media y su posterior reestructuración a escala mundial, aunque Fiore enfatizó que “había papeles firmados que se están arreglando, y se van a arreglar porque no hay nada, loco tampoco”.