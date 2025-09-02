El reconocido actor asume un papel clave en la serie, que estará disponible muy pronto en el servicio de streaming.

De la Serna encarna el papel de un investigador que buscará la verdad. Foto: captura de video YouTube/ Star Latinoamérica.

Llegó un nuevo mes y esto significa que desembarcarán nuevos estrenos en las plataformas de streaming para que el público pueda disfrutar de series, películas y documentales de primer nivel. En las últimas horas, Disney+ confirmó que llega a su plataforma la serie española "Los sin nombre" en la que Rodrigo de la Serna es uno de los protagonistas.

La producción audiovisual dirigida por Pau Freixas y Pol Cortecans llega al streaming el próximo 10 de septiembre y promete atraparte desde el primer momento. La serie combina drama y mucho suspenso que harán que no puedas parar de maratonear.

La historia transcurre cuando Claudia, una mujer que lamentablemente pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. Es que la madre, en medio de la tristeza, recibe un llamado que lo va a cambiar todo.

Video: así es "Los sin nombre" la serie que estrenará en Disney Plus Disney+: el inquietante thriller protagonizado por Rodrigo de la Serna que estrena en la plataforma

"Mamá, soy yo, Ángela. Por favor, ven a buscarme. En ese momento, Claudia busca a Javier Salazar (Rodrigo de la Serna) para que lleve a cabo la investigación y poder encontrar a Ángela. El investigador trabajó en el caso y juntos buscarán desesperadamente la verdad.