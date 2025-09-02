La Cuerpo anunció su casamiento en redes e invitó a sus fanáticos al civil: "Todos invitados en diciembre"

Jazmín Salina s , conocida en redes como La Cuerpo , volvió a ser noticia. En las últimas horas, la influencer anunció su casamiento con Mario , su novio desde hace 8 años. Cabe recordar que la mujer trans tomó protagonismo en la escena luego de filtrar sus mensajes hot con Mauro Icardi hace unos meses.

"¡ME CASO!", expresó La Cuerpo en redes sociales con notable felicidad. Seguido de eso, publicó una serie de fotografías y un texto en donde relata su historia de amor y una invitación para todos sus seguidores.

"En Mario encontré mucho más que un compañero: encontré un hogar, un abrazo donde siempre quiero volver y una vida que se construye día a día con ternura, paciencia y alegría", expresó Salinas .

Luego, extendió una gran invitación para sus seguidores: "Quiero compartirlo con ustedes, este carrete de nuestros 8 años de relación con mi marido ya que siempre me acompañaron en cada etapa, en cada lucha, en cada sueño. Este amor también se nutre de la fuerza y el cariño que me hacen llegar, y por eso siento que de alguna manera también son parte de este momento. Así que todo el Cuerperío está invitado a mi civil en el mes de diciembre".

Luego, expandió la noticia a través de sus historias de Instagram, aunque ahí la fecha se modifica y pasan a ser 7 años de sus vidas: "Un día fue un sueño y hoy es una realidad. ¡Me voy a casar con el amor de mi vida!".

image

“Después de 7 hermosos años decidimos ponerle fin a una etapa y comenzar el sendero del matrimonio. Comenzar devuelta como si recién nos hubiéramos conocido pero teniendo en mente todos los lindos recuerdos que inundan los pensamientos queridos", habría escrito Mario, novio de La Cuerpo.

"Siempre dejar nuestro amor en el tiempo y dejarse llevar por el amor incondicional que nos tenemos y jugar a ser novios discretos pero esta vez un símbolo que perdure en el tiempo. Gracias por todo, mi vida es feliz a tu lado Jazmin. Te amo".

Para rematar y con su estilo característico, Salinas festejó casarse en el mismo año que Taylor Swift: "Nos casamos Taylor y yo el mismo año amor".