El exorbitante precio de la cena con La Cuerpo que ya se agotó y generó una ola de críticas en las redes

Un guiso con La Cuerpo fue todo un éxito y ya agotó todos los cupos disponibles, pero ¿cuánto cuesta?

La Cuerpo, una de las figuras más populares del momento en el universo del streaming, vuelve a generar revuelo, esta vez con una propuesta que ha dividido a sus seguidores. La actriz trans anunció un exclusivo evento que tiene un valor de 130 mil pesos por persona, desatando una intensa polémica en las redes sociales.

a cuerpo 1 El evento, que incluye una cena, postre y foto con la actriz, tiene un valor de 130 mil pesos. @jazminlacuerpooficial1

La influencer anunció un evento que ha dado de qué hablar en las redes sociales. Se trata de "Un guiso con La Cuerpo", un encuentro exclusivo con sus seguidores que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La popular actriz, conocida por su autenticidad, busca acercarse a su público de una manera más íntima, pero la propuesta ha generado más críticas que elogios.

la cuerpo 2 La propuesta generó una gran polémica en las redes sociales, con opiniones divididas entre los seguidores. @jazminlacuerpooficial1

De qué trata el evento "Un guiso con La Cuerpo" La oferta, pensada para un público selecto, tiene un costo de 130 mil pesos por persona e incluye cena, postre, brindis de cierre y una foto de recuerdo con la actriz. Un valor que, para muchos, es exorbitante. A pesar del alto costo, la experiencia tendrá una duración de tan solo dos horas, con dos horarios disponibles, de 19:30 a 21:30 o de 22:00 a 00:00, con cupos limitados que ya se agotaron por completo para su suerte.