Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en Estambul, Turquía . Aunque, no todo es color de rosas y hace tan solo unas semanas atrás, antes del regreso de la actriz al país euroasiático, el jugador fue protagonista de algunos escándalos que no pasaron desapercibidos.

La controversia estalló cuando en redes sociales y programas de espectáculos se habló de material privado que habría sido enviado entre ambos. La Cuerpo fue la responsable de difundir la conversación en donde Icardi pedía fotos y videos a la creadora de contenido.

La polémica escaló a mayores cuando apareció la figura de Eugenia Suárez , quien supuestamente le habría escrito a Jazmín Salinas pidiéndole pruebas de lo acontecido, aunque eso sería desmentido por la propia actriz. El resultado de lo ocurrido fue un bozal legal a pedido de la China .

Aunque Salinas haya evitado hablar del tema en sus redes sociales y en los diversos medios en las últimas semanas, hace unas horas trascendió un video de una seguidora de la mujer trans, quien expuso a la influencer: " La Cuerpo vino a Córdoba y nos cuenta como fue con Icardi".

En la grabación, Jazmín cuenta la cronología de los hechos: "Ustedes se acuerdan que yo estuve con Martín Cirio un martes. Que conté que me iba a operar, me iba a sacar el pene y me iba a poner una vagina, porque estoy cansada de esconderlo veinticuatro por siete".

"Esto pasa un martes y yo lo vi como el jueves, pero nada pidiéndome contenido no es nada de otro mundo, es normal, pero lo que pasa es la manera en como lo dijo, diciéndome 'tenés contenido XXX', flaco por lo menos hacete el lindo", expresó La Cuerpo, provocando la risa del público.

Embed - La Cuerpo habló ante una multitud en Córdoba y contó la verdad sobre Mauro Icardi: "Por lo menos hacete el..."

Una de las seguidoras le preguntó si podía hablar del tema, a lo que Salinas respondió: "Me pudieron bozal legal, tengo una cautelar, pero ni aún así me van a callar amor. Que me pueden sacar, ¿de la pobreza?, porque dinero no me van a sacar, y el cariño de la gente que se entera... La realidad es esa".