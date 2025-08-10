Ángel de Brito publicó audios de María Fernanda Callejón tras polémicas declaraciones: "Gente inestable"

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores en X al compartir audios de María Fernanda Callejón , grabados durante su etapa laboral en LAM, junto a un fuerte descargo tras los recientes ataques de la modelo hacia él en un programa de streaming.

Durante su participación en el ciclo Cinco de Copas, la modelo comenzó diciendo: “No lo voy a nombrar por qué le doy luz”, pero no tardó en añadir: “Para vos Ángel de Brito ! Me tenes harta!”.

"Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso, porque sabes que? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”, expresó Fernanda , furiosa.

Para cerrar su intervención, Callejón expresó su opinión con contundencia: “Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel , sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito”.

En su perfil oficial de X, el conductor de LAM publicó un audio donde se escuchaba a María Fernanda Callejón elogiando su manera de trabajar en un momento difícil de su vida, cuando atravesaba la separación de su pareja:

“Así contaba Callejón como la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así”, escribió Ángel.

“Lo hizo con fort, con sofovich, con marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”. Finalmente, concluyó su mensaje aclarando el motivo de la publicación: “Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo”.