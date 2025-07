“A mí me funciona esta familia”, aseguró Yanina , al tiempo que cuestionó a Iglesias por reflotar versiones de engaño. “¿Qué le buscás mier* a Diego ? ¿Qué sabés lo que pasó hace un año entre nosotros? ¿Si yo lo sé o no? Yo tengo una familia que es lo que vos no tenés”, disparó en SQP.

Además, lanzó una frase contundente que dejó en claro su postura: “A mí me chupa tres carajos. A mí me funciona esta familia. ¿Y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar?”.

Lola Latorre llamó a Ángel de Brito por los rumores de infidelidad de Diego Latorre: qué dijo Yanina Latorre

Lola Latorre, preocupada por sus padres

Con un tono cada vez más enérgico, Yanina sumó: “Yo entiendo que mi éxito te molesta. Si me querés carpetear, te invito a buscarme mier*, Fernanda. Lo único que no te perdono es el sufrimiento de mis pibes, que no tienen que saber con quién c* los padres”. Además, Latorre nombró a Iglesias como una persona que no tiene instinto maternal.